Το «ελληνικό όνειρο» του Τζορτζ Μπάλντοκ έσβησε ξαφνικά

Ζούσε τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής του. Είχε γίνει πατέρας. Η σύζυγός του και το μωρό τους επρόκειτο να μετακομίσουν στην Αθήνα για να βρίσκονται κοντά του. Τον περασμένο Μάιο είχε υπογράψει με τον Παναθηναϊκό ένα γενναιόδωρο τριετές συμβόλαιο. Οι υψηλές αποδοχές που είχε εξασφαλίσει συμβόλιζαν τη νίκη του στον σκληρό αγώνα που έδωσε για να γίνει σημαντικός στο ποδόσφαιρο, το οποίο λάτρευε από τα γεννοφάσκια του. Και ήταν ενθουσιασμένος που είχε καταφέρει να εκπληρώσει ένα παιδικό του όνειρο: να παίξει στην Εθνική Ελλάδας. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να τα χαρεί για πολύ όλα αυτά.

Η είδηση του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ προκάλεσε σοκ. Ηταν μόλις 31 ετών. Αγαπητός σε όλους, παρά τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα του στα γήπεδα. Και το κακό συνέβη ξαφνικά, εντελώς απρόσμενα, υπενθυμίζοντας σε όλους μας πως «είμαστε δεν είμαστε, τίποτα δεν είμαστε». Τρεις μέρες πριν, στο ντέρμπι Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού, είχε αγωνιστεί σαν θηρίο. Οπως πάντα.

Στο Σέφιλντ, όπου πέρασε τα επτά πιο γόνιμα χρόνια της καριέρας του, οι οπαδοί της τοπικής Γιουνάιτεντ τον λάτρεψαν. Για χάρη του είχαν παραφράσει έναν στίχο από το «Starman» του Ντέιβιντ Μπόουι, και του τον τραγουδούσαν συχνά από τις εξέδρες: «There’s a starman, running down the right, his name is Georgie Baldock and he’s fuckin dynamite». Δηλαδή, «υπάρχει ένα αστράνθρωπος που τρέχει στα δεξιά, το όνομά του είναι Τζόρτζι Μπάλντοκ και είναι ένας γαμ… δυναμίτης».

Είχε ομολογήσει πως την ήττα δεν την άντεχε. Ούτε καν την ισοπαλία. Ηθελε να βγαίνει νικητής ακόμη και στις προπονήσεις της ομάδας του. Ακόμη και στο μπιλιάρδο που έπαιζε με τους συμπαίκτες του στην αίθουσα ψυχαγωγίας του «Μπράμαλ Λέιν», του γηπέδου της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. Κάθε φορά που έχανε, πετούσε τα μπαλάκια στον τοίχο με μανία. Στο τερέν ήταν μαχητικός και σκληρός μέχρι παρεξηγήσεως. Αλλά έξω από αυτό, ένας ταπεινός και γλυκύτατος άνθρωπος: πάντα χαμογελαστός και ευγενικός με όλους.

Τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια του ασχολήθηκαν επίσης με το ποδόσφαιρο. Ο Τζέιμς, ο μεγαλύτερος, τα παράτησε νωρίς. Τώρα είναι γιατρός στην Οξφορντ Γιουνάιτεντ. Ο Σαμ, ο μεσαίος, το 2012 έφτασε να πάρει μεταγραφή στη Γουέστ Χαμ, που τότε αγωνιζόταν στην Τσάμπιονσιπ. Ηταν ο πιο ταλαντούχος από τους τρεις, όμως δεν προχώρησε. Τώρα είναι προπονητής στις ακαδημίες της Μπράιτον. Ο Τζορτζ, τέσσερα χρόνια μικρότερός του, τα κατάφερε επειδή ήταν μαχητής.

Μέχρι τα 24 περιπλανιόταν από ομάδα σε ομάδα: ΜΚ Ντονς, Νορθάμπτον Τάουν, Τάμγουορθ, Οξφορντ Γιουνάιτεντ… Μέχρι στην Ισλανδία έφτασε η χάρη του (Βεστμανέγια). Αλλά δεν το έβαλε κάτω. Αν και ως αριστούχος του σχολείου του μπορούσε να σπουδάσει γυμναστής, που ήταν η εναλλακτική του, συνέχισε να προσπαθεί. Και το 2017 οι κόποι του δικαιώθηκαν. Με τη φανέλα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ αγωνίστηκε τρεις σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ, ενώ το 2023 έφτασε μέχρι τους ημιτελικούς του Κυπέλλου Αγγλίας.

Πρόπερσι είδε και το άλλο μεγάλο του όνειρο να βγαίνει αληθινό. Εγινε διεθνής με την Εθνική Ελλάδας έπειτα από μια μακρά διαδικασία για την αναγνώριση της ελληνικής καταγωγής του από την πλευρά του πατέρα του. «Η γιαγιά μου, που έχει πεθάνει, ήταν 100% Ελληνίδα. Είμαι κι εγώ Ελληνας, έστω κατά το 1/4. Πιστεύω πως δικαιούμαι να παίξω γι’ αυτή τη χώρα. Θα είναι μια στιγμή περηφάνιας για εμένα και την οικογένειά μου» είχε δηλώσει σε συνέντευξή του, αν και δημοσιεύματα στη Βρετανία ανέφεραν ότι ήταν ένας από τους υποψήφιους για να κληθούν στην εθνική ομάδα της Αγγλίας.

Το 2004 ήταν 11 ετών. Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί της οικογένειάς του για την κατάκτηση του Euro από την Ελλάδα χαράχτηκαν στη μνήμη του. Οταν, τον Ιανουάριο του 2020, ο Παναγιώτης Ρέτσος έγινε συμπαίκτης του με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό, η επιθυμία του να αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας φούντωσε. Απέκτησε ελληνικό διαβατήριο και τον Ιούνιο του 2022 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη γαλανόλευκη φανέλα στον νικηφόρο αγώνα εναντίον της Βόρειας Ιρλανδίας στο Μπέλφαστ.

«Καλησπέρα, my name now is Giorgos» είχε συστηθεί on camera στο ελληνικό κοινό και είχε υποσχεθεί πως θα μάθαινε να μιλάει καλά ελληνικά. Αλλά το νήμα της ζωής του κόπηκε ξαφνικά την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου: τη μέρα που το παιδί του είχε γενέθλια.

