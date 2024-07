Τι να δείτε τον Αύγουστο στην Αθήνα

Placebo στον Λυκαβηττό

Η πρώτη φορά που τους είδαμε στην Ελλάδα ήταν στο Rockwave του 1999, στον Αγιο Κοσμά. Εκτοτε έχουν επισκεφθεί τη χώρα μας πάνω από 10 φορές.

Αυτή τη φορά, την 1η Αυγούστου, οι θεατές θα πρέπει να ανηφορίσουν ως το θέατρο του Λυκαβηττού για να απολαύσουν τους Placebo, τους οποίους πλέον αποτελούν οι Brian Molko και Stefan Olsdal, πάλαι ποτέ συμμαθητές στο Αμερικανικό Διεθνές Σχολείο του Λουξεμβούργου. Από το 1994 έχουν κυκλοφορήσει οκτώ στούντιο άλμπουμ και έχουν πουλήσει περισσότερους από 14 εκατομμύρια δίσκους.

Ο Λένι είναι ροκ

Εχοντας στις αποσκευές του το δωδέκατο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο «Blue Electric Light», ο «πολύς» Λένι Κράβιτς αναμένεται στις 2 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο του Athens Rocks. Οπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ακροατές και οι ακροάτριες θα πρέπει να περιμένουν τα καινούρια τραγούδια του, που κυκλοφόρησαν στις 24 Μαΐου, αλλά και κλασικές επιτυχίες, όπως τα «Are Υou Gonna Go my Way», «Fly Away» και «It Ain’t Over ‘till it’s Over».

Μ’ αυτά και μ’ εκείνα οι Αθηναίοι έχουν τη δυνατότητα να δουν live μια από τις πλέον πετυχημένες περσόνες της ροκ, που ξεκίνησε την καριέρα του το 1989 και έκτοτε καθιερώθηκε με βασικό πλεονέκτημα την προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις των καιρών, ενσωματώνοντας στη μουσική του στοιχεία ροκ, φανκ, σόουλ και ψυχεδελικής μουσικής. Στην πορεία αυτή προέκυψαν και τα τέσσερα συνεχόμενα βραβεία Grammy για την καλύτερη ανδρική ερμηνεία ροκ. Support στη συναυλία θα κάνουν οι Sleaford Mods, The Last Internationale, Ilias Bogdanos & Inco.

Επιθεώρηση στο «Αλσος»

Η αναβίωση του είδους της επιθεώρησης για το φετινό καλοκαίρι είχε την υπογραφή του έμπειρου Σταμάτη Φασουλή, ο οποίος συνεχίζει με το «Τότε, Τώρα, Πάντα» στο Θέατρο Αλσους μέχρι τις 4 Αυγούστου (και επανέρχεται ύστερα από ένα θερινό διάλειμμα).

Σε δικά του κείμενα –κάποια δοκιμασμένα σε παλαιότερες επιθεωρήσεις–, αλλά και των Θοδωρή Αθερίδη, Μανίνας Ζουμπουλάκη, Βαγγέλη Νάση και Πέπης Ραγκούση χτίζουν ρόλους οι Θοδωρής Αθερίδης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Λευτέρης Ελευθερίου, Ελένη Καστάνη, Κώστας Κόκλας, Αντώνης Λουδάρος, Δήμητρα Ματσούκα, Ματίνα Νικολάου, Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο ίδιος ο Φασουλής.

«Ικέτιδες» στη Θεσσαλονίκη

Μετά την πρεμιέρα τους στις 21 Ιουλίου στους Δελφούς και το ανέβασμα στην Επίδαυρο (23-24 Αυγούστου), οι «Ικέτιδες»του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία της Μαριάννας Κάλμπαρη, συνεχίζουν τη γνωριμία τους με το κοινό στο Θέατρο Δάσους της Θεσσαλονίκης, στις 28 και 29/8.

Η Λένα Παπαληγούρα και η Λουκία Μιχαλοπούλου, μαζί με τους Γιάννη Τσορτέκη και Ακη Σακελλαρίου, συνθέτουν το πρωταγωνιστικό σύνολο μιας παράστασης που σηματοδοτεί και την επιστροφή της Λυδίας Κονιόρδου στο αργολικό θέατρο.

Ο Μορικόνε του Σταύρου Λάντσια

Ο Σταύρος Λάντσιας παρουσιάζει στις 30 Αυγούστου στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας την πολυαναμενόμενη νέα δισκογραφική δουλειά του με τίτλο «My Ennio Morricone» («Ο Δικός μου Ενιο Μορικόνε»), ως εναρκτήρια παράσταση των «Αισχυλείων». Ο καταξιωμένος κύπριος πιανίστας και συνθέτης ερευνά με τον δικό του τρόπο το μουσικό σύμπαν του αγαπημένου του Μορικόνε και παρουσιάζει τις μελωδίες του που έχουν «ντύσει» εμβληματικές ταινίες, όπως «Σινεμά ο Παράδεισος», «Κάποτε στη Δύση» κ.ά., μέσα από ευρηματικές ενορχηστρώσεις και εμπνευσμένες εκτελέσεις από χαρισματικούς σολίστες.

Το νέο θρίλερ του Σιάμαλαν

«Παγίδα» ονομάζεται η νέα ταινία θρίλερ του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν και καταφτάνει στα θερινά σινεμά την 1η Αυγούστου.

Εδώ ο σύγχρονος «μετρ του τρόμου» τοποθετεί έναν πατέρα (Τζος Χάρτνετ) και την έφηβη κόρη του (Αριελ Ντόναχιου) να παρακολουθούν μια ποπ συναυλία, για να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν βρεθεί στο κέντρο ενός σκοτεινού και απειλητικού γεγονότος. Ολα είναι να τα περιμένεις από τον Σιάμαλαν αν βρεθεί σε καλή στιγμή: ανατροπές, παραπλανητικό μοντάζ που γεννά σασπένς και μπόλικο συναίσθημα.

Ο υπερήρωας κυνηγός

Μέχρι να ξεδιαλύνει εντελώς η «θολούρα» για την πρόταση να υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ (του έγινε τελικά και είπε όχι;), ο διακρώς ανερχόμενος Ααρον Τέιλορ Τζόνσον εμφανίζεται στον ρόλο του ρώσου κυνηγού Σεργκέι Ντιμίτρι Σιμόστιβιτς Κράβινοφ, ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός ως Κρέιβεν ο Κυνηγός, ένας από τους πιο αγαπημένους κακούς στο σύμπαν του Spider-Man.

Την ταινία σκηνοθετεί ο Τζέι Σι Τσάντορ (της ταινίας «Τριπλό Σύνορο»), σε σενάριο του Ρίτσαρντ Γουένκ («The Equalizer») και αναμένεται από τις 29 Αυγούστου.

