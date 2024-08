Συνεχίζεται η ουκρανική προέλαση στη Ρωσία – εισβολή και σε άλλα εδάφη;

Συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα οι σφοδρές μάχες στο Κουρσκ, ενώ διακινούνται πληροφορίες πως οι ουκρανικές δυνάμεις φαίνεται να επεκτείνονται και σε άλλες περιοχές εντός του ρωσικού εδάφους. Την ίδια ώρα, η Ρωσία έχει ξεκινήσει «αντιτρομοκρατικές» επιχειρήσεις κατά των Ουκρανών σε τρεις περιοχές.

Η Washington Post έγραψε πως το Σάββατο στρατιώτες από το Τάγμα 252 Εδαφικής Άμυνας της Ουκρανίας κοινοποίησαν βίντεο που τους δείχνει να στέκονται έξω από ένα κτίριο που προσδιορίζεται ως η λέσχη του χωριού Πορόζ στην περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, σε απόσταση μικρότερη των δύο μιλίων από τα σύνορα. Η Washington Post δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως τη γνησιότητα του βίντεο ή το πότε τραβήχτηκε.

BREAKING:

The Ukrainian Army has crossed into the Russian Belgorod region too.

The 252nd Battalion has taken control of the village of Poroz, sending a message to the world.

Subtitles by @wartranslated pic.twitter.com/qZJJ123AlG

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 10, 2024