Συνάντηση Μητσοτάκη με τον γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες – Το βράδυ η δεξίωση με την ομογένεια

Η συνάντηση με τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στις 14:10 τοπική ώρα, δεσπόζει στο πρόγραμμα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την Πέμπτη.

Την Πέμπτη (στις 8 τοπική ώρα), ο κ. Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στο πρακτορείο Bloomberg και στις 10.00 θα έχει συνάντηση με επικεφαλής εβραϊκών οργανώσεων. Στις 10:35 είναι προγραμματισμένη η συνάντησή του με τον επικεφαλής του American Jewish Committee, Ντέιβιντ Χάρις.

Στις 12:15 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Γεωργίας και στις 13:00 με την πρόεδρο της AIPAC, Μπέτσι Κορν.

Σήμερα επίσης είναι προγραμματισμένη η τριμερής συνάντηση Ελλάδος – Κύπρου – Αιγύπτου με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια και των ομολόγων του, Νίκου Χριστοδουλίδη και Σάμεχ Σούκρι, αντίστοιχα.

Τέλος, το βράδυ της Πέμπτης και συγκεκριμένα στις 20:00 τοπική ώρα, θα παρατεθεί δεξίωση προς τιμήν του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη συμμετοχή ομογενειακών οργανώσεων.

Η δεξίωση στο University Club του Μανχάταν πραγματοποιείται με τη χορηγία του The Hellenic Initiative, και μεταξύ άλλων το «παρών» θα δώσουν ο κ. Αντριου Λιβέρης, πρόεδρος του The Hellenic Initiative, ο κ. Τζίμι Κόκοτας, ύπατος πρόεδρος της AHEPA, ο κ. Νίκος Μπορνόζης, πρόεδρος του Capital Link και ο κ. Τάσος Παρδάλης, αντιπρόεδρος του HALC.

Την Τετάρτη, στο περιθώριο της συμμετοχής του στην 76η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, όπου συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και οι εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

FIFA President Gianni Infantino presents @kmitsotakis, the Prime Minister of Greece, with a personalised @FIFAcom jersey prior to a meeting around the 76th Session of the @UN General Assembly in New York, USA pic.twitter.com/sUm8c52CS4

— FIFA Media (@fifamedia) September 23, 2021