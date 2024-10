Σβαρτσενέγκερ στηρίζει Χάρις: «Θα είμαι πάντα πρώτα Αμερικανός και μετά Ρεπουμπλικανός»

Ο Ρεπουμπλικανός πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ, έκανε τη μεγάλη έκπληξη, καθώς ανακοίνωσε ότι στηρίζει την υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία, Κάμαλα Χάρις, στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Σε μια μακροσκελή ανάρτησή του στο X, ο 77χρονος Σβαρτσενέγκερ ανέφερε ότι ενώ «δεν συνηθίζει να υποστηρίζει ανοιχτά κάποιον υποψήφιο», «μισεί την πολιτική» και δεν «εμπιστεύεται τους περισσότερους πολιτικούς», νιώθει υποχρεωμένος να υποστηρίξει επίσημα τη Χάρις και τον υποψήφιο αντιπρόεδρο των Δημοκρατικών Τιμ Γουόλζ.

«Θα είμαι πάντα πρώτα Αμερικανός και μετά Ρεπουμπλικανός», έγραψε. «Γι’ αυτό, αυτή την εβδομάδα, ψηφίζω την Κάμαλα Χάρις και τον Τιμ Γουόλζ. Το μοιράζομαι με όλους σας γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί που νιώθετε όπως εγώ. Δεν αναγνωρίζετε τη χώρα μας. Και έχετε δίκιο που είστε έξαλλοι».

I don’t really do endorsements. I’m not shy about sharing my views, but I hate politics and don’t trust most politicians.

I also understand that people want to hear from me because I am not just a celebrity, I am a former Republican Governor.

My time as Governor taught me to…

