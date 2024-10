Στο Διάστημα το νεότερο πλήρωμα στα χρονικά της Κίνας

Το νεότερο πλήρωμα στα χρονικά των διαστημικών αποστολών της Κίνας, έφτασε στον προορισμό του, τον κινεζικό διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ, την Τετάρτη.

Το πλήρωμα αποτελείται από τρία άτομα, τον έμπειρο 48χρονο κυβερνήτη Κάι Σουζέ, τον 34χρονο Σονγκ Λινγκντόνγκ και την 34χρονη Γουάνγκ Χαοζέ, την πρώτη γυναίκα μηχανικό που στέλνει η Κίνα στο Διάστημα.

Το διαστημόπλοιό τους είχε εκτοξευθεί 6,5 ώρες νωρίτερα από το διαστημικό κέντρο της βορειοδυτικής Κίνας, Τσιουκουάν.

Σύμφωνα με τους κινέζους ειδικούς, η αποστολή δεν ξεχωρίζει μόνο για το νεαρό της ηλικίας των μελών της, αλλά και για τα πειράματα που θα πραγματοποιήσουν στο Διάστημα, ανάμεσά τους και για υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή βάσεων στη Σελήνη.

China on Wednesday launched its Shenzhou-19 crewed spaceship,sending three #astronauts — including the country’s first female space engineer — to Tiangong space station for a six-month mission. #spacecraft #Shenzhou19 pic.twitter.com/lJAwS8CGxw

