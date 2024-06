Στην τηλεδιάσκεψη κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ο Μητσοτάκης

Στην τηλεδιάσκεψη κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) συμμετείχε το βράδυ της Δευτέρας ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης έγινε αποτίμηση του αποτελέσματος των ευρωεκλογών, που «επαναβεβαίωσε και ενίσχυσε τη δύναμη του ΕΛΚ».

Συζητήθηκαν ακόμη τα επόμενα βήματα, ενόψει της επόμενης Συνόδου Κορυφής του ΕΛΚ και της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17 Ιουνίου στις Βρυξέλλες.

Ο επικεφαλής του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, ανέφερε σε ανάρτησή του με αφορμή τη σύσκεψη:

«Η επιτυχία του ΕΛΚ μας δίνει μια ισχυρή εντολή. Στεκόμαστε ενωμένοι πίσω από την υποψηφιότητα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για μία δεύτερη θητεία ως προέδρου της Επιτροπής. Ολα τα άλλα κόμματα θα πρέπει να σεβαστούν το αποτέλεσμα των εκλογών».

Great to see you all at the first #EPPSummit after the #EUelections2024.

The @EPP‘s success gives us a strong mandate. We stand united behind @vonderleyen_epp to continue as Commission President for a second mandate. All other parties should respect the outcome of the elections. pic.twitter.com/dDuO0RTNSI

— Manfred Weber (@ManfredWeber) June 10, 2024