Στην Αθήνα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ: Διαδοχικές συναντήσεις Ρούτε με Δένδια και Γεραπετρίτη

Αρτι αφιχθείς από την Αγκυρα όπου έγινε δεκτός από τον πρόεδρο Ερντογάν, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είχε το πρωί της Τρίτης διαδοχικές συναντήσεις με τον υπουργό Εθνικής Αμυνας, Νίκο Δένδια και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, πριν το προγραμματισμένο ραντεβού του το μεσημέρι με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Today, @SecGenNATO will travel to Athens, Greece 🇬🇷, to meet with Prime Minister @kmitsotakis, the Minister of Foreign Affairs Giorgos Gerapetritis, and the Minister of Defence @NikosDendias

— NATO (@NATO) November 26, 2024