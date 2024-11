Σοκ στην Ουάσινγκτον: Ενας τηλεπαρουσιαστής του Fox υπουργός Αμυνας του Τραμπ!

Η αιφνιδιαστική επιλογή ενός συντηρητικού σχολιαστή και τηλεοπτικού παρουσιαστή για επικεφαλής του Πενταγώνου (!) από τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Τρίτης προκάλεσε σοκ στην Ουάσινγκτον.

Πολιτικοί και από τα δύο κόμματα, καθώς και αναλυτές ανέμεναν ότι αν μη τι άλλο ο υποψήφιος υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ, θα ήταν ένας έμπειρος νομοθέτης ή κάποιος με εμπειρία στην αμυντική πολιτική.

Oπως σημειώνει το Politico, αξιωματούχοι εθνικής ασφαλείας και αμυντικοί αναλυτές είχαν προετοιμαστεί για εκπλήξεις από τον Τραμπ, αλλά εδώ ο εκλεκτός των Ρεπουμπλικανών φαίνεται ότι υπερέβαλε εαυτόν.

Η σχέση του 44χρονου Πιτ Χέγκσεθ με την αμερικανική αμυντική πολιτική περιορίζεται στην υπηρεσία του στον πόλεμο του Ιράκ ως μέλος της εθνοφρουράς, κατά την οποία παρασημοφορήθηκε.

«[Ο Τραμπ] δίνει την υψηλότερη αξία στην αφοσίωση στο πρόσωπό του», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Ερικ Εντελμαν, ο οποίος διετέλεσε κορυφαίος αξιωματούχος πολιτικής του Πενταγώνου κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπους.

«Φαίνεται ότι ένα από τα βασικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται είναι, πόσο καλά υπερασπίζονται οι άνθρωποι τον Ντόναλντ Τραμπ στην τηλεόραση», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον πρώην προσωπάρχη του Τραμπ, Τζον Κέλι, ο εκλεγμένος πρόεδρος είχε πει κάποτε, ότι ήθελε να έχει αξιωματούχους απόλυτα πιστούς στον ίδιο, όπως ήταν «οι στρατηγοί του Χίτλερ».

