Σεούλ: 300 Βορειοκορεάτες νεκροί και 2.700 τραυματίες στο ουκρανικό μέτωπο

Περίπου 300 στρατιωτικοί της Βόρειας Κορέας έχουν σκοτωθεί και άλλοι 2.700 έχουν τραυματιστεί από το σύνολο των 10.000 που ανέπτυξε η Πιονγιάνγκ στο έδαφος της Ρωσίας για να πολεμήσουν εναντίον των Ουκρανών, δήλωσε νοτιοκορεάτης βουλευτής, επικαλούμενος την υπηρεσία πληροφοριών της Σεούλ.

Η Βόρεια Κορέα έχει στείλει περισσότερους από 10.000 στρατιώτες για να βοηθήσουν τους Ρώσους να απωθήσουν τα ουκρανικά στρατεύματα, που κατέχουν, από τον Αύγουστο, τομείς της ρωσικής περιφέρειας Κουρσκ.

«Οι εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι ο αριθμός των θυμάτων στις τάξεις των βορειοκορεατικών δυνάμεων έχει ξεπεράσει τους 3.000, εκ των οποίων 300 (είναι) νεκροί και 2.700 τραυματίες», ανέφερε ο βουλευτής Λι Σονγκ-κουάν σε δημοσιογράφους έπειτα από ενημέρωση μελών του Κοινοβουλίου από την υπηρεσία πληροφοριών.

Εξάλλου, «σημειώματα που βρέθηκαν πάνω σε νεκρούς στρατιώτες υποδεικνύουν ότι οι βορειοκορεατικές αρχές ασκούν πίεση να αυτοκτονούν», ακόμη και χρησιμοποιώντας «εκρηκτικά» ώστε να μην «αιχμαλωτίζονται», συνέχισε ο βουλευτής Λι.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε το Σάββατο πως δύο βορειοκορεάτες στρατιωτικοί είναι αιχμάλωτοι των ουκρανικών δυνάμεων και ανακρίνονται.

In addition to the first captured soldiers from North Korea, there will undoubtedly be more. It’s only a matter of time before our troops manage to capture others. There should be no doubt left in the world that the Russian army is dependent on military assistance from North… pic.twitter.com/4RyCfUoHoC

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2025