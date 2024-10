Ρωσικός πύραυλος σε λιμάνι της Οδησσού – Εξι νεκροί και οκτώ τραυματίες

Eξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο σε λιμάνι της Οδησσού, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Ολεχ Κίπερ.

Oλα τα θύματα είναι oυκρανοί πολίτες, ανέφερε ο κυβερνήτης στην ανάρτησή του στο Telegram. Τέσσερις από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξιι Κουλέμπ είπε ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Παναμά, το «Shui Spirit», υπέστη ζημιές από την επίθεση.

«Ο ύπουλος εχθρός προσπαθεί να διαταράξει το έργο του ουκρανικού διαδρόμου των σιτηρών, σκοτώνοντας αμάχους και καταστρέφοντας υποδομές», έγραψε ο Κίπερ στην ανάρτησή του.

‼️🇷🇺💥🇺🇦 Kiev has officially confirmed a missile strike on the port of #odessa, which resulted in the destruction of the Panamanian-flagged container ship Shui Spirit carrying ammunition for Zelensky’s regime. #Ukraine pic.twitter.com/25NrS4tIyN

— Maimunka News (@MaimunkaNews) October 10, 2024