Ρωσία: Στις φλόγες μεγάλο διυλιστήριο της Rosneft από ουκρανική επίθεση

Ενα ρωσικό διυλιστήριο χτύπησαν οι Ουκρανοί, το βράδυ της Πέμπτης, στην περιοχή Ριαζάν, νοτιοανατολικά της Μόσχας, στη διάρκειας μαζικής επίθεσης με drones.

Ρώσοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανάρτησαν βίντεο με μία πυρκαγιά να φαίνεται στην πόλη αναφέροντας ότι ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου της Rosneft και ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είχαν πληγεί από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο κυβερνήτης του Ριαζάν, Πάβελ Μαρκόφ, δήλωσε ότι μονάδες αεράμυνας κατέστρεψαν τα drones. Η πόλη βρίσκεται 470 χλμ από τα ουκρανικά σύνορα.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, είπε ότι οι μονάδες αεράμυνας αναχαίτισαν επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε τέσσερα σημεία γύρω από την ρωσική πρωτεύουσα και ότι περισσότερα drones κατευθύνονταν προς την πόλη.

Tonight, Ukraine 🇺🇦 has inflicted serious damage 🔥 to the Rostneft Oil Refinery in Ryazan, Russia, ~470km from the front, using many long-range kamikaze drones

These are the most significant strikes on the 3rd largest oil refinery in Russia that Ukraine has done during the war pic.twitter.com/WMnBjZCCx1

— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) January 23, 2025