Ρωσία: Μαζικά πλήγματα από δεκάδες drones και πυραύλους των Ουκρανών

Η Ουκρανία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με drones και πυραύλους εναντίον της Ρωσίας στη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας ζημιές σε ενεργειακές υποδομές και εργοστάσια.

Δύο μεγάλες πόλεις στο νότιο τμήμα της χώρας αναγκάστηκαν να κλείσουν τα σχολεία τους, επεσήμαναν ρώσοι αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης.

Το Κίεβο έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις αεροπορικές του επιθέσεις εναντίον αποθηκών καυσίμων, διυλιστηρίων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Ρωσία με στόχο να εμποδίσει την επιμελητειακή υποστήριξη των δυνάμεων που μάχονται στο ουκρανικό έδαφος.

💥 A massive drone strike hit Putin’s Russia tonight.

In Seltso, Bryansk region, the Bryansk chemical plant, which was engaged in the production of ammunition, was damaged.

In Engels, Saratov Region, another oil depot was destroyed, and one of the industrial enterprises in… pic.twitter.com/iH4fhkWJ9y

— Freya_Fae 💙💛 🤝 🤍💙🤍 (@_FreyaFae) January 14, 2025