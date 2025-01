Ρούτε: Η Ουκρανία πρέπει να είναι ισχυρή για να διαρκέσει η ειρήνη

Η Ουκρανία δεν είναι σε αρκετά ισχυρή θέση για ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, δήλωσε τη Δευτέρα ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Αυτή τη στιγμή, είναι σαφές ότι η Ουκρανία δεν είναι εκεί, διότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να διαπραγματευτεί από θέση ισχύος», δήλωσε ο Ρούτε στους νομοθέτες της ΕΕ.

«Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να διασφαλίσουμε, αλλάζοντας την πορεία της σύγκρουσης, ότι θα μπορέσουν να φτάσουν σε αυτή τη θέση ισχύος», τόνισε.

«Ολοι θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά θέλουμε μια ειρήνη βιώσιμη», τόνισε, σημειώνοντας ότι αν ο Πούτιν υπερισχύσει, η ειρήνη δεν θα διαρκέσει.

Για τις εγγυήσεις ασφαλείας, είπε ότι θα πρέπει να γίνει συζήτηση με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ ζήτησε ακόμα, από την Ευρωπαϊκή Ενωση, να μην δημιουργήσει φραγμούς που θα θέτουν εμπόδια σε εταιρείες από κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, εκτός ΕΕ, να συμμετάσχουν στην αμυντική βιομηχανική ώθηση του ευρωπαϊκού μπλοκ.

Πέρυσι, η Κομισιόν δημοσίευσε πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αμυντικής Βιομηχανίας για τη στήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και πλαισίου μέτρων με σκοπό τη διασφάλιση της έγκαιρης διαθεσιμότητας και προμήθειας αμυντικών προϊόντων.

“The future of European and global security hinges on the outcome of the war in Ukraine.” – NATO Secretary General Mark Rutte.

During a debate with members of European Parliament, @SecGenNATO stated that “peace will not last if Putin gets his way in Ukraine” because then he will… pic.twitter.com/FdTBKeuwI7

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 14, 2025