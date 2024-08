Πυρκαγιές στην Αττική: 85.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, 300 χλμ καπνού στον ουρανό

Την έκταση και το μέγεθος της καταστροφής που έχει υποστεί η βορειοανατολική Αττική από τις φωτιές αποτυπώνουν οι δορυφορικές εικόνες του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εκτακτης Ανάγκης Copernicus.

Σύμφωνα με το σύστημα παρακολούθησης του Copernicus, η πυρκαγιά που έκαιγε επί 40 και πλέον ώρες, έχει προκαλέσει καταστροφή σε έκταση τουλάχιστον 100.000 στρεμμάτων εκ των οποίων τα 85.000 έχουν γίνει στάχτη.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατούσε από το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και νωρίς το πρωί της Τρίτης είναι ότι δημιουργήθηκε ένα πυκνό σύννεφο καπνού το οποίο κάλυψε μια έκταση που ξεπέρασε τα 300 χιλιόμετρα κατευθυνόμενο νοτιοδυτικά.

On the 11th of August, a large wildfire burned out of control in Attica, Greece. The fire has affected at least 10,000 hectares and forced thousands of people to flee their homes.

Η ομάδα χαρτογράφησης της υπηρεσίας συμπέρανε από τις δορυφορικές καταγραφές ότι τα πύρινα μέτωπα εκτάθηκαν σε μήκος 23 χιλιομέτρων, με 168 ενεργές εστίες – μέτωπα.

As the #wildfire north of #Athens 🇬🇷 continues to rage, the 🇪🇺 is working together to respond

Our #MappingTeam has delivered its Delineation Product, which, as of 12 August, has detected:

🔸+8,500 hectares of burnt area

🔸23 km of fire fronts

🔸168 active flames pic.twitter.com/zb8SUFDUoX

