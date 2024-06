Πώς «πέθαναν» τον Νόαμ Τσόμσκι

«Οι φήμες περί του θανάτου μου είναι υπερβολικές», είχε πει κάποτε ο θρυλικός Μαρκ Τουέιν. Το ζήσαμε και αυτό με τον Νόαμ Τσόμσκι.

Για πάνω επί δύο ώρες, το βράδυ της Τρίτης, τα ελληνικά social media –ιδίως αυτά των αριστερών αποχρώσεων– θρηνούσαν τον Νόαμ Τσόμσκι, τον εμβληματικό αμερικανό διανοητή, ο οποίος στα 95 του αντιμετωπίζει ένα βαρύ εγκεφαλικό και για τον οποίο κάποιοι ανακάλυψαν ότι έχασε τη μάχη.

Υπήρξαν, βλέπετε, πολλοί ελληνικοί ενημερωτικοί ιστότοποι, θεωρητικά έγκυροι, που ανακοίνωσαν τον θάνατο του διάσημου γλωσσολόγου (άλλο κι αυτό: πόσο «λίγο» είναι να αναφέρεσαι σε έναν γίγαντα της σύγχρονης σκέψης, όπως ήταν-είναι ο Τσόμσκι, απλώς ως «γλωσσολόγο»).

Για αρκετή δε ώρα, στον παγκόσμιο ιστό οι αναφορές «Chomsky dead» και «Chomsky mort» παρέπεμπαν σε δημοσιεύματα από την Ελλάδα.

Ολα, βέβαια, φαίνεται ότι ξεκίνησαν από μια δημοσίευση της ιταλικής La Stampa, που επικαλέστηκε φίλους του ζεύγους Τσόμσκι. Ακολούθησε πολύ γρήγορα μια νεκρολογία στο New Statesman, με υπογραφή μάλιστα του Γιάνη Βαρουφάκη (!), η οποία κατέβηκε σχετικά γρήγορα, αλλά είχε κάνει τη ζημιά: είχε «πεθάνει» τον Τσόμσκι και τα ελληνικά Μέσα δεν μπήκαν στον κόπο να το διασταυρώσουν με κάποια άλλη πηγή.

Ο συντάκτης του New Statesman που έκανε τη δημοσίευση της νεκρολογίας έκανε λόγο για ντροπιαστικό λάθος και ζήτησε συγγνώμη τόσο από την οικογένεια του Τσόμσκι όσο και από τον κ. Βαρουφάκη.

This evening, I published an appreciation of Noam Chomsky by @yanisvaroufakis. This was obviously a stupid and embarrassing mistake and I’d like to extend my apologies to Yanis and the Chomsky family.

— Gavin Jacobson (@GavJacobson) June 18, 2024