Πώς παράγεται οξυγόνο χωρίς ηλιακό φως; H απάντηση στα βάθη των ωκεανών

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν το «σκοτεινό οξυγόνο» που παράγεται στα βάθη των ωκεανών, προφανώς από κομμάτια μετάλλων στον πυθμένα της θάλασσας.

Περίπου το μισό οξυγόνο που αναπνέουμε προέρχεται από τον ωκεανό. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι ήταν προϊόν φωτοσύνθεσης θαλασσινής χλωρίδας, κάτι που απαιτεί ηλιακό φως.

Ομως σε βάθος πέντε χιλιομέτρων, εκεί που δεν μπορεί να διεισδύσει το ηλιακό φως, το οξυγόνο φαίνεται να παράγεται από φυσικά μεταλλικά «οζίδια» που διασπούν το θαλασσινό νερό σε υδρογόνο και οξυγόνο.

Αρκετές εταιρείες εξόρυξης σχεδιάζουν να συλλέξουν αυτά τα οζίδια. Οι ειδικοί στις θαλάσσιες βιοεπιστήμες φοβούνται ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να διαταράξει την παραγωγική διαδικασία τους, η οποία ανακαλύφθηκε πρόσφατα, και να βλάψουν κάθε θαλάσσια ζωή που εξαρτάται από το οξυγόνο που αυτά παράγουν, σημειώνει το BBC.

«Το είδα για πρώτη φορά το 2013: μια τεράστια ποσότητα οξυγόνου παράγεται στον πυθμένα της θάλασσας, σε απόλυτο σκοτάδι» εξηγεί ο επικεφαλής ερευνητής καθηγητής Αντριου Σουίτμαν από τη Σκωτσέζικη Ενωση για τις Θαλάσσιες Βιοεπιστήμες.

«Απλώς το αγνόησα γιατί είχα μάθει, όπως όλοι, ότι οξυγόνο παίρνεις μόνο μέσω της φωτοσύνθεσης. Τελικά συνειδητοποίησα ότι για χρόνια αγνοούσα αυτή τη δυνητικά τεράστια ανακάλυψη» είπε στο BBC News.

