Ερχονται τα απομνημονεύματα της Μελάνια, έναντι $40 ή $75 ή $150

Με τον πολύ απλό τίτλο «Melania», τα επερχόμενα απομνημονεύματα της Μελάνια Τραμπ θα αφηγηθούν «τη δυνατή και εμπνευσμένη ιστορία μιας γυναίκας που έχει καθορίσει την προσωπική της τελειότητα, έχει ξεπεράσει τις αντιξοότητες και έχει χαράξει το δικό της μονοπάτι», σύμφωνα με δήλωση του γραφείου της. Αναμένεται, σύμφωνα με τους Times, να κυκλοφορήσουν στις 24 Σεπτεμβρίου.

Το βιβλίο εκδίδεται από τον οίκο Skyhorse Publishing και θα είναι διαθέσιμο έναντι 40 δολαρίων, με μια υπογεγραμμένη από τη συγγραφέα έκδοση να διατίθεται στα 75 δολάρια. Μια ειδική συλλεκτική έκδοση, 256 σελίδων, η οποία θα περιλαμβάνει 48 σελίδες οικογενειακών φωτογραφιών που δεν έχουν ξαναβγεί στη δημοσιότητα, θα είναι διαθέσιμη για 150 δολάρια.

«Μακάρι η εμπειρία σας διαβάζοντας το βιβλίο μου να είναι τόσο ευχάριστη όσο ήταν η διαδικασία συγγραφής του για μένα», έγραψε η Μελάνια στο Twitter/X.

May your experience reading my book be as enjoyable as the writing process was for me. https://t.co/oyRdt2Ncfn pic.twitter.com/OuwcFGxS9o — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) July 25, 2024

Ενώ ο σύζυγός της, Ντόναλντ Τραμπ, κρατάει αδιάκοπα στραμμένη επάνω του την προσοχή του αμερικανικού έθνους, με την προεκλογική εκστρατεία και τις εμφανίσεις του στο δικαστήριο, η 54χρονη Μελάνια αποφεύγει φανατικά τα φώτα της δημοσιότητας.

Οταν ανέβηκε, μαζί με τον Τραμπ, στη σκηνή στο εθνικό συνέδριο των Ρεπουμπλικανών την περασμένη εβδομάδα, ήταν μια από τις λίγες φορές που εμφανίστηκε δίπλα του από τότε που ξεκίνησε την εκστρατεία επανεκλογής του. Το γεννημένο στη Σλοβενία πρώην μοντέλο, που είναι η τρίτη σύζυγος του Τραμπ, είναι γνωστό ότι έχει δώσει προτεραιότητα στην προστασία του 18χρονου γιου της, Μπάρον, από τις πιέσεις και τα σκάνδαλα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πολιτικής καριέρας του συζύγου της.

Πρόσφατα αποκάλυψε ότι η πρώτη της σκέψη αφού παρακολούθησε τον σύζυγό της να επιζεί από την απόπειρα δολοφονίας του στην Πενσιλβάνια, στις 13 Ιουλίου, ήταν η ευημερία του Μπάρον. «Οταν είδα εκείνην τη σφαίρα να χτυπά τον σύζυγό μου, Ντόναλντ, συνειδητοποίησα ότι η ζωή μου και η ζωή του Μπάρον ήταν στα πρόθυρα μιας καταστροφικής αλλαγής», έγραψε σε δήλωσή της.

Το κοινό φαίνεται να δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για την πρώην Πρώτη Κυρία, με τα βιβλία για τη ζωή και την καριέρα της να γίνονται αμέσως μπεστ σέλερ. Στο βιβλίο του 2021 “Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady” (Η Μελάνια κι Εγώ: Η Ανοδος και η Πτώση της Φιλίας μου με την Πρώτη Κυρία), η πρώην ανώτερη σύμβουλος της Μελάνια, Στέφανι Ουίνστον Γουόλκοφ έγραψε ότι ήταν «μια πραγματικά γεμάτη αυτοπεποίθηση, τέλεια κουρεμένη, μεγαλύτερη αδελφή».

Η Γουόλκοφ, η οποία εργάστηκε για την Μελάνια από το 2003 έως ότου απολύθηκε ξαφνικά το 2018, έγραψε ότι «είδε τη μεταμόρφωση της Μελάνια από επιχρυσωμένη σε ατόφιο χρυσό 24 καρατίων».

Η Πρώτη Κυρία, έγραψε η Γουόλκοφ, «πίστευε ότι άξιζε όλη την προσοχή μας. Βλέποντάς την τώρα, και βλέποντας ότι έχει μείνει μόνο το χρυσό κέλυφος, αναρωτιέμαι αν αυτό ήταν πάντα, και εγώ ήμουν το κορόιδο που αγόρασα ένα ψεύτικο ρολόι από τη γωνία του δρόμου».

Η Στέφανι Γκρίσαμ, πρώην γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου στην κυβέρνηση Τραμπ, εργάστηκε επίσης ως διευθύντρια επικοινωνίας και ως επικεφαλής του προσωπικού της Μελάνια. Στα απομνημονεύματά της, του 2021, “I’ll Take Your Questions Now” (Θα δεχτώ τις Ερωτήσεις σας Τώρα), η Γκρίσαμ έγραψε ότι η Μελάνια διάβαζε με εμμονή τον Τύπο για δημοσιεύματα που την αφορούσαν και αναφερόταν στην Ιβάνκα, τη θετή της κόρη, ως «η πριγκίπισσα».

Η συλλεκτική έκδοση του “Melania” θα περιλαμβάνει επίσης «ψηφιακό συλλεκτικό υλικό». Η πρώην Πρώτη Κυρία πουλάει ψηφιακά πορτρέτα του εαυτού της, μαζί με κοσμήματα και χριστουγεννιάτικα στολίδια, στον ιστότοπό της.

Ο πρώην πρόεδρος αποκάλυψε επίσης την Πέμπτη ότι θα κυκλοφορήσει ο ιδιος ένα τρίτο βιβλίο, με τον τίτλο “Save America” (Σώστε την Αμερική). Θα περιλαμβάνει φωτογραφίες από την περίοδο της θητείας του και σχόλια για την προεκλογική εκστρατεία του 2024. Ο εκδότης υπόσχεται ότι το βιβλίο θα «προσφέρει μια εικόνα για το τι θα διαμορφώσει τα επόμενα τέσσερα χρόνια την εξουσία του».

Μια υπογεγραμμένη έκδοση του “Save America”, με τη φωτογραφία του Τραμπ να σηκώνει τη γροθιά του μετά την απόπειρα δολοφονίας, πωλείται για 499 δολάρια.

