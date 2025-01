«Πρωτοφανής» θύελλα σαρώνει Βρετανία και Βόρεια Ιρλανδία

Πάνω από 750.000 νοικοκυριά δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή στην Ιρλανδία και άλλα 240.000 στη Βόρεια Ιρλανδία, λόγω των πρωτοφανών σφοδρών ανέμων της καταιγίδας Εογουιν, η ταχύτητα των οποίων έφτασε στο ιστορικό ρεκόρ των 183 χιλιομέτρων την ώρα.

Λόγω των ισχυρών ανέμων έχει κηρυχθεί κόκκινος συναγερμός για τους 5,4 εκατομμύρια κατοίκους της Ιρλανδίας, όπως και για τους κατοίκους της Βόρειας Ιρλανδίας και για ένα τμήμα της Σκωτίας, όπου τουλάχιστον 20.000 νοικοκυριά επίσης έμειναν χωρίς ρεύμα.

Οι Αρχές συνέστησαν στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Ανεμοι ταχύτητας άνω των 100 χιλιομέτρων την ώρα έπνεαν την Παρασκευή στην Ιρλανδία, και η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της, η Met Eireann, ανακοίνωσε ότι το ιστορικό ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 1945, καταρρίφθηκε γύρω στις 07:00 ώρα Ελλάδος, με ριπές που έφταναν τα 183 χιλιόμετρα την ώρα, κοντά στο Γκάλγουεϊ.

Στην ίδια περιοχή, καταρρίφθηκε επίσης το ρεκόρ μέσης ταχύτητας του ανέμου, καθώς καταγράφηκαν άνεμοι ταχύτητας 135 χιλιομέτρων την ώρα, η οποία αντιστοιχεί σε ανέμους τυφώνα, διευκρίνισε η υπηρεσία.

The @ConnachtGAA air dome at the Connacht Gaa centre of excellence in Bekan has been completed destroyed as a result of #StormEowyn pic.twitter.com/h3GjXktS7u

— Mid West Radio (@radiomidwest) January 24, 2025