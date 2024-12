Προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό: Ρεκόρ ζέστης το 2024

Η κλιματική αλλαγή προκάλεσε ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες και ζέστη ρεκόρ το 2024, προειδοποίησε τη Δευτέρα ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) του ΟΗΕ, με τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να παροτρύνει την υφήλιο να εγκαταλείψει «τον δρόμο προς την καταστροφή».

Ο χρόνος που φτάνει στο τέλος του αναμένεται να είναι ο θερμότερος που έχει ποτέ καταγραφεί, δήλωσε ο WMO. Την ίδια ώρα, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανήλθαν σε νέα επίπεδα-ρεκόρ.

«Η κλιματική αλλαγή εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας σχεδόν καθημερινά υπό τη μορφή μιας αυξημένης συχνότητας και ενός αντίκτυπου ακραίων μετεωρολογικών γεγονότων», επισήμανε η γενική γραμματέας του WMO Σελέστ Σαούλιο.

«Φέτος υπήρξαμε μάρτυρες βροχοπτώσεων και πλημμυρών ρεκόρ και τρομερών απωλειών ανθρώπινων ζωών σε πολλές χώρες, που προκάλεσαν σπαραγμό στις κοινότητες όλων των ηπείρων», συμπλήρωσε η ίδια.

«Τροπικοί κυκλώνες προκάλεσαν έναν φοβερό απολογισμό σε ανθρώπινο και οικονομικό επίπεδο, πιο πρόσφατα στην υπερπόντια περιοχή της Γαλλίας Μαγιότ, στον Ινδικό Ωκεανό», επισήμανε ακόμη ο WMO.

Την ίδια χρονιά «κύμα ζέστη σάρωσε δεκάδες χώρες, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 50 βαθμούς Κελσίου επανειλημμένως» ενώ «οι δασικές πυρκαγιές προκάλεσαν ζημιές».

Στο μήνυμά του για το νέο έτος, ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες έκανε λόγο για «μια δεκαετία φονικής ζέστης», αναφερόμενος στις θερμοκρασίες ρεκόρ που καταγράφηκαν σε αυτό το διάστημα.

«Πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτόν τον δρόμο προς την καταστροφή και δεν έχουμε χρόνο για να χάσουμε», συμπλήρωσε. Μπροστά «στην κατάρρευση του κλίματος», απηύθυνε έκκληση «οι χώρες να οδηγήσουν τον κόσμο σε ένα ασφαλέστερο μονοπάτι μειώνοντας σημαντικά τις εκπομπές και στηρίζοντας τη μετάβαση προς ένα ανανεώσιμο μέλλον».

“In 2025, countries must put the world on a safer path by dramatically slashing emissions, and supporting the transition to a renewable future.

It is essential – and it is possible.”@UN Secretary-General@antonioguterres in his new year message. https://t.co/w54sBOFDAX

— UN Climate Change (@UNFCCC) December 30, 2024