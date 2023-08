Φεστιβάλ Βενετίας: Ποιες ταινίες θα διεκδικήσουν το Χρυσό Λιοντάρι

Το 2022, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας διέθετε αρκετή δύναμη ώστε να ενημερώνει ακόμη και τις Κάννες, που λάτρευαν τις διασημότητες. Στα highlights του, που μεταδόθηκαν γρήγορα σε όλον τον κόσμο, ήταν η πρεμιέρα εκτός συναγωνισμού του «Don’t Worry Darling», το οποίο τροφοδότησε το ενδιαφέρον του διεθνούς Τύπου με ατελείωτες εικασίες για τη σκηνοθέτιδα της ταινίας, Ολίβια Γουάιλντ, και την ίντριγκα της σχέσης της με τον Χάρι Στάιλς, τον οποίο προσέλαβε σε αντικατάσταση του Σάια ΛαΜπεφ, και κυρίως για τη δυσφορία που προκάλεσαν στην πρωταγωνίστριά της, Φλόρενς Πιου, οι σεξουαλικές σκηνές της ταινίας.

Αλλά επίσης ντόρο έκαναν ο Τιμοτέ Σαλαμέ με το «Bones and All» του Λούκα Γκουαντανίνο, όπως και η δακρύβρεχτη… επιστροφή –μετά από δύο δεκαετίες– του Μπρένταν Φρέιζερ με τη «Φάλαινα» του Ντάρεν Αρονόφσκι, που ξεκίνησε από τη Βενετία και κορυφώθηκε στο Λος Αντζελες με το Οσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου.

Η φετινή, 80η διοργάνωση του φεστιβάλ, που ξεκινάει την Τετάρτη 30 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως τις 9 Σεπτεμβρίου, αναμένεται, ωστόσο, να επηρεαστεί σημαντικά από τις συνεχιζόμενες απεργίες του Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) και του Writers Guild of America, καθώς το σωματείο ηθοποιών έχει δώσει εντολή στα μέλη του να μην προωθούν τις ταινίες των στούντιο μέχρι να επιλυθεί η απεργία εναντίον τους. Πόσοι και ποιοι διάσημοι καλλιτέχνες θα εμφανιστούν, λοιπόν, φέτος στο Λίντο της Βενετίας; Αγνωστο μέχρι στιγμής.

Η απεργία των ηθοποιών έχει ήδη κοστίσει στη Βενετία την ακύρωση της πρεμιέρας του «Challengers» του Γκουαντανίνο (δράμα στον χώρο του τένις με πρωταγωνίστρια τη Ζεντάγια), με την οποία θα άνοιγε το φεστιβάλ· ανακοινώθηκε, ωστόσο ότι θα την αντικαταστήσει η ιταλική ταινία «Comandante» του Εντοάρντο ντε Αντζελις, με πρωταγωνιστή τον Πιερφραντσέσκο Φαβίνο.

Από την άλλη πλευρά, όπως σημειώνει το Variety, φαίνεται ότι –από όλα τα επερχόμενα φεστιβάλ κινηματογράφου–, το Τέλιουραϊντ μπορεί να επηρεαστεί λιγότερο από τις απεργίες SAG και WGA. Αυτό θα οφείλεται στο γεγονός ότι δεν περιλαμβάνει συνεντεύξεις Τύπου και πολυτελείς εκδηλώσεις εκτός των χώρων του φεστιβάλ.

Ως είθισται, το 50ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τέλιουραϊντ, που θα διοργανωθεί στο Κολοράντο των ΗΠΑ από 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου (η αμερικανική Ημέρα Εργασίας), δεν έχει ανακοινώσει το πρόγραμμά του· όπως απαιτεί η παράδοσή του, η ανακοίνωση θα γίνει την παραμονή της έναρξής του. Και φαίνεται ότι κάποιες σημαντικές ταινίες το έχουν προτιμήσει για την πρεμιέρα τους, αντί της ιταλικής Μόστρας.

Διεκδικώντας τον Χρυσό Λέοντα

Παρ’ όλα αυτά, το Φεστιβάλ της Βενετίας είναι, όπως πάντα, ενδιαφέρον. Το φετινό διαγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει το νέο θρίλερ του Ντέιβιντ Φίντσερ «The Killer», με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Φασμπέντερ (από τον Νοέμβριο θα προβάλλεται στο Netflix) στον ρόλο ενός εκτελεστή, που στρέφεται εναντίον των εργοδοτών του· θα προβληθούν επίσης οι πολυαναμενόμενες ταινίες «Χαμένα Κορμιά» («Poor Things») του Γιώργου Λάνθιμου, με πρωταγωνίστρια την Εμα Στόουν, στον ρόλο της Μπέλα, μια υπερσεξουαλικής και χειραφετημένης γυναίκα –ένα είδος θηλυκού Φρανκενστάιν–, και το «Maestro», δεύτερη σκηνοθετική προσπάθεια του Μπράντλεϊ Κούπερ μετά το «A Star Is Born», όπου πρωταγωνιστεί επίσης στον ρόλο του Λέοναρντ Μπερνστάιν, πλάι στην Κάρεϊ Μάλιγκαν, η οποία υποδύεται τη σύζυγο του αρχιμουσικού, Φελίτσια.

Το «Maestro» είναι μία από τις συμμετοχές του Netflix στη Μόστρα, όπως και το ασπρόμαυρο «El Conde» του Χιλιανού Πάμπλο Λαραΐν, που μεταμορφώνει τον δικτάτορα Αουγκούστο Πινοσέτ σε αιματοβαμμένο βαμπίρ.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται επίσης η πρεμιέρα της «Priscilla» της Σοφία Κόπολα, η οποία μετά την περυσινή μεγάλη επιτυχία του «Elvis» του Μπαζ Λούρμαν βλέπει την ίδια ιστορία από την πλευρά της συζύγου του Ελβις Πρίσλεϊ, με την Κέιλι Σπέινι ως έφηβη Πρισίλα Πρίσλεϊ στο πλευρό του Τζέικομπ Ελόρντι, στον ρόλο του «βασιλιά της ροκ».

Για τον Χρυσό Λέοντα, εξάλλου (όπως και για τα Οσκαρ που ακολουθούν), θα κονταροχτυπηθούν φέτος το «Ferrari» του Μάικλ Μαν, με τον Ανταμ Ντράιβερ στον ρόλο του μεγιστάνα της αυτοκινητοβιομηχανίας Εντσο Φεράρι, και το πολιτικό δράμα «Origin» της Αφροαμερικανίδας Αβα ΝτιΒερνέ, με πρωταγωνίστρια την Ανζενού Ελις.

Για τις ανάγκες της νέας ταινίας της η ΝτιΒερνέ διασκεύασε το βιβλίο της βραβευμένης με Πούλιτζερ Ιζαμπελ Γουίλκερσον «Caste: The Origins of Our Discontents», για τον ρατσισμό στις ΗΠΑ και τις κάστες, ένα σύστημα κοινωνικής διαστρωμάτωσης που χαρακτηρίζεται από έννοιες όπως η ιεραρχία, η ένταξη, ο αποκλεισμός και η καθαρότητα.

Δύο χρόνια μετά τον οσκαρικό θρίαμβο του «Drive My Car» (2021), ο ιάπωνας σκηνοθέτης Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι επιστρέφει στο φεστιβάλ με το «Evil Does Not Exist», το οποίο ξεκίνησε ως ταινία μικρού μήκους (30 λεπτών) για την οικολογική κατάρρευση, χωρίς διαλόγους, και έγινε ταινία μεγάλου μήκους.

Στο διαγωνιστικό τμήμα συμμετέχουν επίσης οι ταινίες «The Promised Land» («Bastarden») του Δανού Νικολάι Αρσέλ με πρωταγωνιστή τον Μαντς Μίκελσεν, που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα του 18ου αιώνα, «Memory» του Μεξικανού Μισέλ Φράνκο, με τους Τζέσικα Τσαστέιν και Πίτερ Σάρσγκαρντ, που διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη, καθώς και τρεις γαλλικές συμμετοχές: του Λικ Μπεσόν με το «Dogman» (για έναν άνδρα που κακοποιήθηκε από τον πατέρα του και βρήκε την αγάπη στα σκυλιά), του Στεφάν Μπριζέ με το ρομαντικό δράμα «Out of Season», με τους Αλμπα Ρορβάκερ και Γκιγιόμ Κανέ, και του Μπερτράν Μπονελό με το μελοδραματικό «La bete», με πρωταγωνίστρια τη Λεά Σεϊντού.

Εκτός συναγωνισμού

Ισως ακόμα πιο δυνατά ονόματα, όμως, εμφανίζονται στο μη διαγωνιστικό πρόγραμμα, με καταξιωμένους δημιουργούς όπως ο Γούντι Αλεν και την πρεμιέρα της 50ής ταινίας του, της γαλλόφωνης «Coup de Chance», που γυρίστηκε στο Παρίσι, και ο Ρομάν Πολάνσκι, με την κωμωδία «Palace», σε σενάριο του ίδιου σε συνεργασία με τον Γέρζι Σκολιμόφσκι, όπου εμφανίζονται μεταξύ άλλων οι Φανί Αρντάν, Τζον Κλιζ και Μικι Ρουρκ.

Ακόμα, δύο μήνες μετά την κυκλοφορία του μεγάλου μήκους φιλμ «Asteroid City», ο Γουές Αντερσον επιλέγει το πιο σύντομο «The Wonderful Story of Henry Sugar», μια μεταφορά διηγημάτων του Ρόαλντ Νταλ για το Netflix, διάρκειας 37 λεπτών.

Στο ίδιο τμήμα θα προβληθούν επίσης το «Hit Man», κωμωδία δράσης του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ με πρωταγωνιστή τον Γκλεν Πάουελ, ο οποίος έγραψε και το σενάριο μαζί με τον σκηνοθέτη· το «L’ Ordine Del Tempo», η νέα ταινία της 90χρονης Λίλιανα Καβάνι, από το ομότιτλο έργο του φυσικού Κάρλο Ροβέλι («Η Τάξη του Χρόνου», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη) για το νόημα του χρόνου· το δικαστικό θρίλερ «The Caine Mutiny Court Martial» του Γουίλιαμ Φρίντκιν, με τον Κίφερ Σάδερλαντ· και το ψυχεδελικό «Aggro Dr1ft» του Χάρμονι Κορίν, ο οποίος επιστρέφει στη Βενετία μετά το «Spring Breakers» του 2012. Πρόκειται για μια πειραματική ταινία δράσης, που γυρίστηκε αποκλειστικά με υπέρυθρη φωτογραφία, και στην οποία πρωταγωνιστούν ο ράπερ Travis Scott και ο Καταλανός Τζόρντι Μογιά Περάλες.

Το ελληνικό ενδιαφέρον Εκτός από την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, που συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα, άλλη μια ελληνική ταινία θα κάνει φέτος παγκόσμια πρεμιέρα στο Λίντο. Τέσσερα χρόνια μετά τον «Απόστρατο», ο Ζαχαρίας Μαυροειδής επιστρέφει με το «Καλοκαίρι της Κάρμεν», που θα προβληθεί στο παράλληλο τμήμα «Giornate degli Autori» του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, ο 25χρονος Νικήτας είναι ένας εκκολαπτόμενος σκηνοθέτης σε αναζήτηση ιδέας για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του. Κατά τη διάρκεια ενός ολοήμερου μπάνιου παρέα με τον κολλητό του Δημοσθένη ανατρέχουν στα γεγονότα ενός πρόσφατου καλοκαιριού εξετάζοντάς τα ως πιθανό υλικό για σενάριο. Εκείνο το καλοκαίρι ο Δημοσθένης βίωσε τον παρατεταμένο χωρισμό του από τον Πάνο, τη γηροκόμηση του στριφνού πατέρα του, μια ατυχή απόπειρα συνεργασίας με τον Νικήτα και μια καταλυτική γνωριμία με την Κάρμεν, ένα μικρόσωμο, μαλλιαρό σκυλάκι. Προς μεγάλη τους έκπληξη, σύντομα οι δυο φίλοι συνειδητοποιούν πόσο διαφορετικά ερμηνεύουν τις πράξεις του ήρωα. Η μετατροπή του Δημοσθένη σε κινηματογραφικό πρωταγωνιστή πυροδοτεί μια εφ’ όλης της ύλης ενδοσκόπηση, που θα επιβεβαιώσει για μια ακόμη φορά τα λόγια της σοφής αστρολόγου: «Η αυτογνωσία δεν είναι παρά μια βολική αυταπάτη». Πρωταγωνιστούν οι Γιώργος Τσιαντούλας και Ανδρέας Λαμπρόπουλος.

