Πεκίνο: Συνομιλίες Χαμάς – Φατάχ με στόχο την «ενότητα»

Παλαιστινιακές οργανώσεις –συμπεριλαμβανομένων της Φατάχ και της Χαμάς, που παραμένουν σε ρήξη εδώ και 15 χρόνια– θα συμμετάσχουν τις επόμενες ημέρες σε συνομιλίες για να υπάρξει «συμφιλίωση και ενότητα», δήλωσαν αξιωματούχοι των δύο παρατάξεων.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Ισμαήλ Χανίγια, που εδρεύει στο Κατάρ, θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας της Χαμάς, ενώ της Φατάχ, ο υπαρχηγός του Μαχμούντ Αμπάς, Μαχμούντ Αλούλ.

Εκπρόσωποι της Φατάχ και της Χαμάς συναντήθηκαν ήδη τον Απρίλιο στην Κίνα, προκειμένου να συζητήσουν περί πιθανής συμφιλίωσης, ώστε να τερματιστεί η αντιπαράθεσή τους για 17 χρόνια. Η ένταση στις σχέσεις τους έχει κλιμακωθεί αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος ηγείται της Φατάχ, έχει επικρίνει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς για τον πόλεμο. Η Χαμάς έχει κατηγορήσει τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής ότι παίρνει το μέρος του Ισραήλ.

Hamas, Fatah leaders to meet in Beijing this month for reconciliation talks https://t.co/DBauF0psfp

— The Times of Israel (@TimesofIsrael) July 15, 2024