Παραιτήθηκε ο γάλλος Επίτροπος, με ευθείες βολές κατά της Φον ντερ Λάιεν

Ο γάλλος Επίτροπος αρμόδιος για θέματα Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν ανακοίνωσε την Δευτέρα μέσω της πλατφόρμας «Χ», ότι παραιτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατηγορώντας ευθέως την πρόεδρο της Κομισιόν ότι τον αποκήρυξε αυθαίρετα και για προσωπικούς λόγους.

Στην επιστολή παραίτησής του, την οποία επισυνάπτει στην ανάρτηση, ο Μπρετόν αναφέρει ότι στις 25 Ιουλίου ο γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τον όρισε επίσημο υποψήφιο της Γαλλίας για μια δεύτερη θητεία στο Σώμα των Επιτρόπων.

Οπως προσθέτει: «Πριν από λίγες ημέρες, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζήτησε από τη Γαλλία να αποσύρει το όνομά μου, για προσωπικούς λόγους που σε καμία περίπτωση δεν είχε συζητήσει απευθείας μαζί μου». Ως αντάλλαγμα για την απόσυρση του ονόματός μου, η Φον ντερ Λάιεν προσέφερε ένα χαρτοφυλάκιο με μεγαλύτερη επιρροή για τη Γαλλία και τώρα θα προταθεί ένας άλλος υποψήφιος».

I would like to express my deepest gratitude to my colleagues in the College, Commission services, MEPs, Member States, and my team.

Together, we have worked tirelessly to advance an ambitious EU agenda.

