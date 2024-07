Παγκόσμιο πατατράκ λόγω «τεχνικού προβλήματος» σε πτήσεις, τράπεζες, τηλεπικοινωνίες

Ενα παγκόσμιο «τεχνικό πρόβλημα» σε σύστημα πληροφορικής προκάλεσε χάος σε αεροδρόμια, πτήσεις, τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, ΜΜΕ, σιδηροδρόμους και πολλές ακόμα επιχειρήσεις, το πρωί της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας).

Στις ΗΠΑ, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας καθήλωσε στο έδαφος όλα τα αεροσκάφη αμερικανικών εταιρειών American, Delta, United και Allegiant, διότι δεν λειτουργούσε το σύστημα επικοινωνίας, όπως μετέδωσε το CNN.

H Microsoft ανακοίνωσε ότι λαμβάνει μέτρα έπειτα από τεχνικό πρόβλημα που έπληξε αρκετές επιχειρήσεις, κυρίως της Αυστραλίας.

«Οι υπηρεσίες μας βελτιώνονται καθώς συνεχίζουμε να λαμβάνουμε μέτρα άμβλυνσης», αναφέρει η επιχείρηση σε μήνυμά της στο X.

Σε μήνυμά της με τίτλο «Υποβάθμιση υπηρεσίας», η Microsoft σημειώνει ότι οι χρήστες «ενδέχεται να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διάφορες εφαρμογές και υπηρεσίες του Microsoft 365».

H Microsoft προσθέτει ότι παραμένει «κινητοποιημένη για να διαχειριστεί αυτό το συμβάν, δίδοντας την μεγαλύτερη και επείγουσα προτεραιότητα, ενώ συνεχίζει να αντιμετωπίζει τον συνεχιζόμενο αντίκτυπο για τις υπόλοιπες εφαρμογές Microsoft 365 που βρίσκονται σε υποβαθμισμένη κατάσταση».

Το βρετανικό Sky News, ένας από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας, δεν μπορούσε να εκπέμψει το πρόγραμμά του.

«Το Sky News δεν είναι σε θέση να μεταδώσει απευθείας τηλεοπτικό πρόγραμμα σήμερα το πρωί, δηλώνοντας αυτή τη στιγμή στους τηλεθεατές ότι ζητάμε συγγνώμη για την αναστάτωση», δήλωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος του δικτύου, Ντέβιντ Ρόουντζ, στην πλατφόρμα Χ.

https://t.co/drCz5tWI1E

Huge Windows Blackout Hits Banks, Airports And More

Windows-based computers are not booting up, and according to unconfirmed reports, the issue is related to software from the cybersecurity company CrowdStrike.

This problem is causing chaos worldwide,… pic.twitter.com/Uad4F6yQZK

— Yuri Trukhin (@trukhinyuri) July 19, 2024