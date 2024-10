Ουκρανικό: Μεγαλύτερη βοήθεια για τη Μόσχα τα όπλα του Κιμ παρά ο στρατός του

Το 1973, η Βόρεια Κορέα έστειλε πιλότους στην Αίγυπτο, όπου πολέμησαν εναντίον του Ισραήλ στον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ και στο Βιετνάμ, όπου συμμετείχαν σε επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων.

Τώρα, η νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών και το Κίεβο ανακοίνωσαν ότι η Πιονγιάνγκ έχει στείλει 1.500 στρατιώτες στο Βλαδιβοστόκ, όπου προετοιμάζονται για να πολεμήσουν στο ουκρανικό μέτωπο. Ποτέ άλλοτε δεν έχει αναπτύξει τόσα στρατεύματα στο εξωτερικό.

Όπως είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μέχρι και 12.000 Βορειοκορεάτες μπορεί τελικά να πολεμήσουν στο πλευρό των 600.00 Ρώσων στην Ουκρανία, έπειτα από συμφωνία του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Όπως σημείωσε ο Guardian, οι Βορειοκορεάτες μπορεί να εξοντωθούν γρήγορα, με δεδομένο ότι οι Ρώσοι έχουν 1.200 νεκρούς και τραυματίες την ημέρα στο μέτωπο.

Κανείς δεν γνωρίζει ακόμα πού θα χρησιμοποιηθούν τα βορειοκορεατικά στρατεύματα. Στην αναφορά της, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS) της Νότιας Κορέας δημοσιεύει επίσης λεπτομερείς δορυφορικές εικόνες που δείχνουν, σύμφωνα με την ίδια, την πρώτη ανάπτυξη αυτών των στρατιωτών.

Ο Σαμ Κράνι-Εβανς, από τη δεξαμενή σκέψης Royal United Services Institute, εκτιμά ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε πολλά πόστα, όπως να σταλούν κοντά στην πρώτη γραμμή «για μετακίνηση πυρομαχικών και σκάψιμο οχυρώσεων» ή βαθύτερα στα μετόπισθεν ή στο εσωτερικό της Ρωσίας για να απελευθερώσουν περισσότερα από τα στρατεύματα του Κρεμλίνου, ή σε σημεία όπου «θα αποκτούσαν απλώς γνώση μάχης».

Another video appeared online showing the presence of North Korean military personnel in Russia’s Primorsky Krai. ASTRA media geolocated the video, which, according to the behind-the-scenes authors, recorded the arrival of North Korean soldiers at a military base. It appears to… https://t.co/e7sz68exhV pic.twitter.com/muSmYdVIqT — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 22, 2024

Οι δυνάμεις της Βόρειας Κορέας έχουν πολλά να μάθουν, μεταξύ άλλων για το πώς τα φθηνά μη επανδρωμένα αεροσκάφη των 300 ευρώ διαμορφώνουν το πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, αποτρέποντας τη συγκέντρωση δυνάμεων και μειώνοντας την πιθανότητα αιφνιδιασμού.

Αλλά υπάρχουν επίσης προφανή πολιτικά πλεονεκτήματα και για τις δύο πλευρές, κυρίως μια σημαντική σύσφιξη της σχέσης μεταξύ δύο μελών του «Αξονα της Ανατροπής» -της ομάδας της Ρωσίας, της Κίνας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας, τα μέλη της οποίας, σε διαφορετικό βαθμό, θέλουν να αμφισβητήσουν τη δυτική στρατιωτική ηγεμονία, σημείωσε ο Guardian.

«Η Ρωσία έχει προσφέρει πολιτική υποστήριξη στην Πιονγιάνγκ που μέχρι τώρα μόνο το Πεκίνο είχε δώσει. Μπορεί επίσης να παρέχει πυραυλική τεχνολογία και ενδεχομένως τεχνολογία υποβρυχίων», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Φοντέιν, διευθύνων σύμβουλος του Κέντρου για μια Νέα Αμερικανική Ασφάλεια, μίας δεξαμενής σκέψης των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι το Κρεμλίνο χρησιμοποιεί τον πόλεμο στην Ουκρανία για να φέρει τις δύο χώρες κοντά.

🚨 Russia: North Korean soldiers are at the training range in Sergeyevka, Primorsky Krai. Ukrainian intelligence indicates that around 11,000 have been sent to invade Ukraine, including special forces.

Result of appeasement by useful idiots and Kremlin assets embedded in the West pic.twitter.com/pTn8Y2bMPf — Igor Sushko (@igorsushko) October 18, 2024

Αλλά οι νοτιοκορεατικές μυστικές υπηρεσίες έχουν εντοπίσει κάτι πιο σημαντικό, τουλάχιστον για τη Ρωσία. Η NIS ανακοίνωσε ότι έχει παρακολουθήσει 70 αποστολές όπλων -βλήματα, πυραύλους και αντιαρματικούς πυραύλους- που πηγαίνουν από τη Βόρεια Κορέα στη Ρωσία από τον περασμένο Αύγουστο, μεταφέροντας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, οκτώ εκατομμύρια τεμάχια, συμπεριλαμβανομένων των ρωσικών βλημάτων των 152 και 122 χιλιοστών που είναι τόσο κρίσιμα για τις καταστροφικές επιθέσεις της Μόσχας στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

BREAKING: First video of North Korean soldiers receiving Russian equipment at a training ground in Eastern Russia. They will be sent to fight against Ukraine in a couple of weeks. 🇺🇦🇰🇵🇷🇺 pic.twitter.com/OjDwmGYFEd — Visegrád 24 (@visegrad24) October 18, 2024

Πρόκειται για σημαντικές ποσότητες και έρχονται σε μια εποχή που οι εκλογές στις ΗΠΑ σημαίνουν ότι δεν είναι σαφές αν θα συνεχιστεί η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Η Ευρώπη συνεχίζει να δυσκολεύεται να αυξήσει τη δική της παραγωγή πυρομαχικών, με την ΕΕ να αναγνωρίζει ότι στα τέλη Αυγούστου είχε παραδώσει μόνο 650.000 βλήματα από το ένα εκατ. που είχε υποσχεθεί να στείλει πριν από τον Απρίλιο.

Ενα δάνειο ύψους 50 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία από τις χώρες της G7, το οποίο χρηματοδοτείται από τους τόκους που προκύπτουν από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευτεί από τη Δύση, αναμένεται να επιβεβαιωθεί, καθώς η Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ συνεδριάζουν αργότερα αυτή την εβδομάδα, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στην αντιστάθμιση μέρους της πίεσης. Αλλά η εμμονή του Πούτιν με τον πόλεμο και η προσπάθειά του να βρει στήριξη από τους λίγους συμμάχους που είναι πρόθυμοι να τον βοηθήσουν σημαίνει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα για το Κίεβο, κατέληξε ο Νταν Σάμπαγκ του Guardian.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News