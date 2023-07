Ουκρανία: Νέα ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό – εκρήξεις σε στρατόπεδο στην Κριμαία

Πυρκαγιά που ξέσπασε σε στρατόπεδο στην περιοχή Κίροφσκι της Κριμαίας, ανάγκασε τις ρωσικές αρχές να προχωρήσουν στην εσπευσμένη απομάκρυνση 2.000 και πλέον κατοίκων από τα σπίτια τους και να κλείσουν κοντινό αυτοκινητόδρομο, ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης, Σεργκέι Αξιόνοφ ,μέσω Telegram.

«Σχεδιάζεται να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι τεσσάρων κοινοτήτων προσωρινά —πρόκειται για πάνω από 2.000 ανθρώπους», τόνισε ο Αξιόνοφ.

💥 Russia's munitions warehouse in occupied Crimea has been destroyed. pic.twitter.com/kg7sVWzBLm — Igor Sushko (@igorsushko) July 19, 2023

Νωρίτερα, έκανε γνωστό εξαιτίας της πυρκαγιάς έκλεισε ο κοντινός αυτοκινητόδρομος της Ταυρίδας.

At ~4:30am there were strikes on Russian ammunition depot near Stary Krym, Crimea. ~230km from the front line. pic.twitter.com/GZWumRMpMK — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 19, 2023

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine και άλλα μέσα ενημέρωσης της χώρας κάνουν λόγο για εκρήξεις σε αποθήκη πυρομαχικών της βάσης, που πήρε φωτιά έπειτα από ουκρανική αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη.

Massive Russian night attack on Ukraine:

– 16 Kalibr cruise missiles;

– 8 Kh-22 cruise missiles;

– 6 Onyx cruise missiles from Crimea (presumably caught on video);

– 1 Kh-59 missile;

– 32 Shahed drones. 13 Kalibr missiles, Kh-59 and 23 Shaheds downed. Kh-22 and Onyx missiles… pic.twitter.com/Yh4IHlun6e — Maria Avdeeva (@maria_avdv) July 19, 2023

Ρωσικές επιθέσεις σε Οδησσό και Κίεβο το βράδυ

Για δεύτερη συνεχή νύχτα, οι Ρώσοι έπληξαν με πυραύλους την Οδησσό. Συγκεκριμένα, υστοιχίες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη για να αποκρούσουν νέα ρωσική αεροπορική επιδρομή στο λιμάνι της Οδησσού, έκανε γνωστό ο περιφερειάρχης Ολεχ Κίπερ.

«Μην πλησιάζετε τα παράθυρα, μην τραβάτε πλάνα και μη δημοσιοποιείτε το έργο της αντιαεροπορικής άμυνας», παρότρυνε ο Κίπερ μέσω Telegram.

Ολη η ανατολική Ουκρανία τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού για αεροπορικές επιδρομές από τα μεσάνυχτα.

Ενα ξενοδοχείο σε χωριό στην περιοχή του Μικολάιφ βομβαρδίστηκε και κάηκε.

Παράλληλα, συστοιχίες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για να αναχαιτίσουν ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο, ανακοίνωσε μέσω Telegram η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Ακούστηκαν εκρήξεις και υψώθηκε καπνός στην περιοχή του Κιέβου.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 37 από τους 63 «στόχους» κατά τη διάρκεια των ευρείας κλίμακας αεροπορικών επιδρομών της Ρωσίας σε διάφορους τομείς της χώρας το βράδυ, πιο συγκεκριμένα 23 τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη-καμικάζι και 14 πυραύλους Κρουζ.

Διευκρίνισε ότι στόχοι των επιδρομών ήταν υποδομές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας και ότι οι περισσότεροι βρίσκονταν στην περιφέρεια της Οδησσού, όπου βρίσκονται λιμάνια.

