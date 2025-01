Οι Καναδοί φόρεσαν καπέλα «Ο Καναδάς δεν Πωλείται»

Λίγα αξεσουάρ έχουν γίνει σύμβολο του αμερικανικού ακροδεξιού εθνικισμού στον 21ο αιώνα, όσο τα κόκκινα καπέλα «MAGA» (Make America Great Again – Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά) που φοράει –και πουλάει– εδώ και οκτώ χρόνια ο Ντόναλντ Τραμπ. Την περασμένη εβδομάδα, όμως, τα μοσχοπουλημένα καπελάκια βρήκαν ανταγωνιστή.

Είναι τα αντι-MAGA καπέλα του Καναδά.

Με τον Τραμπ να απειλεί τον Καναδά όχι μόνο με υψηλούς δασμούς αλλά και με προσάρτησή του ως 51η πολιτεία, ο πρωθυπουργός της επαρχίας του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, εμφανίστηκε στη σύνοδο περιφερειακών ηγετών της χωράς φορώντας ένα καπέλο με το σύνθημα: Canada Is Not For Sale (Ο Καναδάς Δεν Πωλείται»).

Ο Guardian επισημαίνει ότι οι Καναδοί προσπαθούν να βρουν μια απάντηση στην απειλή ενός εμπορικού πολέμου με τον στενότερο σύμμαχο της χώρας τους, σε περίπτωση που ο Τραμπ τηρήσει την υπόσχεσή του να επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς σε όλα τα καναδικά αγαθά και υπηρεσίες.

Υπό αυτό το πρίσμα, το μπλε καπελάκι αναδεικνύεται μια απρόσμενη έκφραση εθνικής ενότητας. Οι δημιουργοί του καπέλου –ο Λίαμ Μούνεϊ, διευθυντής εταιρείας σχεδίασης στην Οτάβα και η αρραβωνιαστικιά του, Εμα Κόχρεϊν– το εμπνεύστηκαν έπειτα από μια εκπομπή του συντηρητικού ειδησεογραφικού καναλιού Fox News, ο οικοδεσπότης της οποίας, Τζέσι Γουάτερς, χλεύαζε τον Φορντ με την απειλή του Τραμπ να προσαρτήσει τον Καναδά στις ΗΠΑ.

Ο Γουάτερς είπε στον ηγέτη του Οντάριο ότι αν εκείνος ήταν πολίτης χώρας γειτονικής προς τις ΗΠΑ, θα θεωρούσε μια πιθανή προσάρτησή της ως προνόμιο. Ο Μούνεϊ και η Κόχρεϊν «σοκαρίστηκαν» από την εχθρική συνέντευξη και πέρασαν τις επόμενες ώρες ψάχνοντας μια «δημιουργική απάντηση» στις απειλές των οπαδών του Τραμπ.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα καπελάκι με γραμματοσειρά καναδικής σχεδίασης και ένα απλό, αλλά αποφασιστικό μήνυμα. Ο Μούνεϊ είπε στον Guardian ότι «είναι μια μικρή πράξη πατριωτισμού να ανταποκριθούμε σε αυτές τις μεγάλες απειλές και σε έναν τόσο μεγάλο κομπασμό». Οι διαδικτυακές πωλήσεις του καπέλου πήγαιναν καλά, μέχρι που ο Φορντ το φόρεσε σε μια συνάντηση περιφερειακών ηγετών – και αργότερα δημοσίευσε έναν σύνδεσμο προς το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Αυτό ήταν. Μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, το ζευγάρι έχει πουλήσει περισσότερα από 45.000 καπέλα – μάλιστα 150 εξ αυτών αγοράστηκαν από τις ΗΠΑ! Η εμφάνιση του συντηρητικού ηγέτη του Οντάριο με το καπέλο προκάλεσε επαίνους και από τους πολιτικούς αντιπάλους του στον Καναδά, συμπεριλαμβανομένου του παραιτηθέντος πρωθυπουργού, Τζάστιν Τριντό, και της υπουργού Εξωτερικών, Μελανί Ζολί.

Η απειλή ενός καταστροφικού εμπορικού πολέμου ανάγκασε τους πολιτικούς ηγέτες του Καναδά να παραμερίσουν τις πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές τους, με τους περισσότερους να προβάλλουν ένα ενιαίο μέτωπο. Ο πρωθυπουργός της επαρχίας Μανιτόμπα, Γουαμπ Κινιού, προοδευτικός πολιτικός που συχνά διαφωνεί με τον Φορντ, μίλησε για «καναδική υπερηφάνεια», που ενεργοποιείται ειδικά «από τον γείτονά μας στον Νότο».

Η ανάγκη για ένα ενιαίο μέτωπο έγινε ακόμα πιο επείγουσα, όταν η δεξιά πρωθυπουργός της πλούσιας σε πετρέλαιο δυτικής επαρχίας της Αλμπέρτα αρνήθηκε να υπογράψει ένα κοινό ανακοινωθέν μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες και τον Τριντό. Η Ντανιέλ Σμιθ συμμετείχε εξ αποστάσεως στη συνάντηση της Οτάβα, και ήταν απούσα από την κοινή συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού της χώρας με τους τοπικούς συναδέλφους του.

Ο Καναδάς παραμένει ο μεγαλύτερος προμηθευτής ενέργειας στις ΗΠΑ, αποστέλλοντας περίπου το 60% του αργού πετρελαίου του – με σχεδόν το σύνολό του να προέρχεται από την Αλμπέρτα. Οι καναδοί ομοσπονδιακοί και περιφερειακοί ηγέτες εξετάζουν το ενδεχόμενο αντιποίνων στους δασμούς του Τραμπ, μέσω μπλοκαρίσματος των εξαγωγών φυσικού αερίου, πετρελαίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Σμιθ αντιτίθεται σθεναρά στην πρόταση αυτή, που θα πλήξει την οικονομία της περιφέρειάς της. «Η Αλμπέρτα απλώς δεν θα συμφωνήσει να εξάγει δασμούς στην ενέργεια, ή σε άλλα προϊόντα της περιοχής μας, ούτε υποστηρίζουμε την απαγόρευση των εξαγωγών αυτών των προϊόντων», έγραψε στο Διαδίκτυο.

Η θέση της έχει διχάσει τους ηγέτες των Συντηρητικών, με τον Φορντ, η περιφέρεια του οποίου διαθέτει οικονομία ύψους 670 δισ. ευρώ, να εκφράζει την αυξανόμενη απογοήτευσή του για την άρνηση της Σμιθ να συζητήσει την ιδέα της διακοπής των εξαγωγών ενέργειας. «Καλή η περιφερειακή προστασία, αλλά η χώρα έρχεται πάντα πρώτη», είπε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι «δεν γίνεται να επιτρέπεις σε κάποιον να σε χτυπά στο κεφάλι αδιαμαρτύρητα».

