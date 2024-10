Ομπάμα: Οι άνδρες να αφήσουν τις «δικαιολογίες» και να στηρίξουν τη Χάρις

Ο Μπαράκ Ομπάμα έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην προεκλογική εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις, την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου, μιλώντας σε συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια, σε εκδήλωση για τους μαύρους ψηφοφόρους, όπου προέτρεψε ιδιαίτερα τους άνδρες να υποστηρίξουν την αντιπρόεδρο και υποψήφια των Δημοκρατικών.

Απευθυνόμενος στους μαύρους άνδρες στην αμφίρροπη πολιτεία, ο Ομπάμα τούς εγκάλεσε για την απροθυμία τους να ψηφίσουν τη Χάρις. Οπως γράφει ο Guardian, σε μια δημοσκόπηση της NAACP, τον Σεπτέμβριο, πάνω από το ένα τέταρτο των μαύρων ανδρών κάτω των 50 ετών δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν έχουμε δει ακόμη το ίδιο επίπεδο συσπείρωσης και υποστήριξης σε όλες τις γειτονιές και τις κοινότητές μας, όπως βλέπαμε όταν ήμουν εγώ υποψήφιος. Αυτό φαίνεται να είναι πιο έντονο με τα αδέλφια», είπε ο Ομπάμα, χρησιμοποιώντας αυτή τη λέξη για τους μαύρους ψηφοφόρους.

«Βρίσκετε κάθε είδους δικαιολογίες και έχω πρόβλημα με αυτό. Εν μέρει με κάνει να σκέφτομαι ότι δεν μπορείς να συνηθίσεις την ιδέα να έχεις μια γυναίκα ως πρόεδρο και σκέφτεσαι δικαιολογίες για να μην την ψηφίσεις».

Και πρόσθεσε: «Οταν, όμως, αντιμετωπίζουμε προβλήματα και το σύστημα δεν λειτουργεί για εμάς, είναι εκείνες που διαδηλώνουν και διαμαρτύρονται».

Απευθυνόμενος στους χιλιάδες ψηφοφόρους που συγκεντρώθηκαν στο Fitzgerald Field House στο Πίτσμπουργκ, ο Ομπάμα κάλεσε τους κατοίκους της πολιτείας να ψηφίσουν την Χάρις και άλλους Δημοκρατικούς υποψηφίους, όπως ο γερουσιαστής της Πενσιλβάνια, Μπομπ Κέισι.

«Χρειαζόμαστε έναν πρόεδρο που πραγματικά νοιάζεται για την επίλυση προβλημάτων και τη βελτίωση της ζωής σας. Και αυτό θα κάνει η Καμάλα Χάρις», είπε ο Ομπάμα. «Και για να τη βοηθήσει να το κάνει, θα χρειαστεί μια Γερουσία με σοβαρούς ανθρώπους όπως ο Μπομπ Κέισι».

Donald Trump is not thinking about you. He only sees power as a means to his ends. America is ready to turn the page. pic.twitter.com/q80uODpUkZ

— Barack Obama (@BarackObama) October 11, 2024