Ο Πούτιν ζητά συγγνώμη αλλά δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την συντριβή του αζέρικου Εμπραέρ

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε το Σάββατο συγγνώμη από τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, αλλά δεν ανέλαβε ρητώς την ευθύνη για την συντριβή του επιβατικού αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines, το οποίο οποίο προφανώς βρέθηκε ανάμεσα σε αντιαεροπορικά πυρά που είχαν στόχο ουκρανικά drones.

Η πτήση J2-8243 συνετρίβη ανήμερα των Χριστουγέννων κοντά στην πόλη Ακτάου στο Καζακστάν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 38 άνθρωποι, ενώ 29 επέζησαν.

Υστερα από τρεις ημέρες «σιωπής», το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αλίεφ στον οποίο απολογήθηκε. Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, ο Πούτιν είπε ότι καθώς το αεροπλάνο πλησίαζε στον προγραμματισμένο προορισμό του, το Γκρόζνι, στη νότια Ρωσία, η ρωσική αεράμυνα είχε αρχίσει να αποκρούει μια επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο αεροδρόμιο του Γκρόζνι και σε άλλα κοντινά αεροδρόμια, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Ωστόσο, δεν ανέφερε ρητώς ότι το αζέρικο Εμπραέρ χτυπήθηκε από την ρωσική αεράμυνα.

Το προεδρικό γραφείο του Αζερμπαϊτζάν επιβεβαίωσε τη «συγγνώμη» του Πούτιν. «Ο πρόεδρος Αλίγιεφ τόνισε ότι το επιβατικό αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines αντιμετώπισε εξωτερικές φυσικές και τεχνικές παρεμβολές ενώ βρισκόταν στον ρωσικό εναέριο χώρο, με αποτέλεσμα την πλήρη απώλεια ελέγχου», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

«Ζήτησα ταχεία και ανεξάρτητη διεθνή έρευνα», έγραψε στο Χ η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας σημειώνοντας ότι οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το δυστύχημα μπορεί να προκλήθηκε από ρωσικά πυρά αποτελεί βίαιη υπενθύμιση της πτήσης MH17 της Malaysia Airlines η οποία κατερρίφθη από ρωσικό πύραυλο που χειρίζονταν οι φιλορωσικές δυνάμεις στην ανατολική Ουκρανία το 2014.

Reports that Russian fire could have caused the Azerbaijan Airlines plane are a stark reminder of #MH17.

I call for a swift, independent international investigation.

Our thoughts are with the families and friends of the victims. I wish for a speedy recovery to the injured.

— Kaja Kallas (@kajakallas) December 28, 2024