Κλικ στα θαύματα του Γαλαξία

Julien Looten / Milky Way photographer of the year

«Ατμοσφαιρικά πυροτεχνήματα», Ντορντόν, Γαλλία. Τον περασμένο χειμώνα, ο Ζουλιάν Λουτέν αποτύπωσε το «χειμωνιάτικο» τόξο του Γαλαξία πάνω από ένα μεσαιωνικό κάστρο, στη Γαλλία. Ο εκπληκτικός ουράνιος θόλος φωτιζόταν από μια λάμψη που έμοιαζε με πολύχρωμα σύννεφα. Αυτό το φυσικό φαινόμενο, γνωστό ως χημειοφωταύγεια, συμβαίνει λόγω μιας χημικής αντίδρασης στην ανώτερη ατμόσφαιρα, που εκπέμπει αμυδρό φως. Διακρίνονται (από αριστερά προς τα δεξιά) ο Σείριος και ο αστερισμός του Ωρίωνα, ο Αρης, οι Πλειάδες, το Νεφέλωμα Καλιφόρνια, η Κασσιόπη, το Διπλό Σμήνος στον αστερισμό του Περσέα και ο Γαλαξίας της Ανδρομέδας