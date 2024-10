O ποπ σταρ έπεσε στο κενό και οι θαυμαστές του θρηνούν

Τον γύρο του κόσμου έκανε η είδηση ​​του θανάτου του άγγλου μουσικού Λίαμ Πέιν, πρώην μέλους της μπάντας One Direction, 31 ετών.

Ο Πέιν έπεσε από τον τρίτο όροφο ενός ξενοδοχείου του Μπουένος Αϊρες, όπου είχε μεταβεί για διακοπές με τη σύντροφό του. Δεν είναι σαφές αν πρόκειται περί αυτοκτονίας ή δυστυχήματος.

Προτού πέσει στο κενό από ύψος 14 μέτρων και σκοτωθεί επιτόπου, ο νεαρός είχε δημιουργήσει επεισόδιο στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου όπου διέμενε, σπάζοντας ένα λάπτοπ και κλωτσώντας καρέκλες.

Η Daily Mirror έγραψε ότι «πιθανώς βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών». Φυσικά, οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου επενέβησαν και μετέφεραν τον Πέιν στο δωμάτιό του. Αν οι ξενοδόχοι είχαν καλέσει την αστυνομία, είναι βέβαιο ότι ο πελάτης τους σήμερα θα ζούσε και θα ήταν νηφάλιος.

Το θλιβερό περιστατικό συνέβη την περασμένη Τετάρτη 16 Οκτωβρίου.

Η επαφή του Πέιν με το ποπ τραγούδι είχε ξεκινήσει από βρετανικό talent show όταν ο ίδιος ήταν 16 ετών. Το γκρουπ που σχημάτισε έπειτα είχε επιτυχίες ως «boy band» με τα τραγούδια «Night Changes», «Story of My Life», «What Makes You Beautiful», κ.ά.

Στην κατοπινή, σόλο καριέρα του ο Πέιν γνώρισε επιτυχία με το πρώτο του σινγκλ, «Strip That Down». Το 2021 ο νεαρός είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του πρόβλημα αλκοολισμού και ναρκομανίας, το οποίο ευθύνεται «για σκέψεις αυτοκτονίας».

Υστερα από την επίσημη γνωστοποίηση του θανάτου του Πέιν δεκάδες νεαροί θαυμαστέςκαι θαυμάστριες του μαζεύτηκαν έξω από το ξενοδοχείο με αναμμένα κεριά.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News