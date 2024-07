Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ ήρθε στη δημοσιότητα την Τετάρτη, δέκα ημέρες μετά τα αιματηρά γεγονότα της 14ης Ιουλίου στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ. Tα πλάνα προέρχονται από κάμερες σώματος των στελεχών της Μυστικής Υπηρεσίας και καταγράφουν στιγμές μετά την απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οπως αναφέρει το ΒΒC, δείχνουν στελέχη της υπηρεσίας αυτής, που είναι επιφορτισμένη με την ασφάλεια των αμερικανών προέδρων αλλά και των πρώην προέδρων της χώρας, καθώς και της τοπικής αστυνομίας, κοντά στο άψυχο σώμα του δράστη.

Διακρίνονται επίσης ίχνη αίματος κοντά στον νεκρό ένοπλο που αναγνωρίστηκε ως ο 20χρονος Τόμας Μάθιου Κρουκς και ο οποίος πυροβόλησε εναντίον του Τραμπ από την οροφή κτιρίου που έβλεπε στην υπαίθρια συγκέντρωση των υποστηρικτών του.

Ενας εξ αυτών, ο 50χρονος Κόρεϊ Κομπερατόρε, έχασε τη ζωή του στο συμβάν, ενώ δύο άλλοι παρευρισκόμενοι στην προεκλογική εκδήλωση, ο 57χρονος Ντέιβιντ Ντατς και ο 74χρονος Τζέιμς Κόπενχαβερ, τραυματίστηκαν βαριά.

«Ελεύθερος σκοπευτής της κομητείας Μπίβερ είδε και έστειλε τις εικόνες, αυτός είναι» ακούγεται να λέει στο βίντεο πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας αναφερόμενος στον δράστη.

«Πήρατε τις ίδιες με εμένα;» τον ρωτάει ένας αξιωματικός. «Νομίζω ότι τις πήρα, ναι, [ο δράστης] φοράει τα γυαλιά του» απαντά ο πράκτορας.

Ο αξιωματικός προσθέτει ότι ο ελεύθερος σκοπευτής «έστειλε τις αρχικές φωτογραφίες, και τον είδε (τον δράστη) να κατεβαίνει από τη μηχανή και να αφήνει κάτω την τσάντα με τα βιβλία, και στη συνέχεια τον έχασε από τα μάτια του».

Ο πράκτορας ρωτάει, ακόμη, αν ένα εγκαταλελειμμένο ποδήλατο που βρέθηκε στην περιοχή ανήκε στον δράστη. «Δεν γνωρίζουμε» απαντά ένας αξιωματικός.

Επιπλέον, στο βίντεο ακούγονται συζητήσεις για «θύματα στο πλήθος» και για «άτομα που τραβούσαν βίντεο και τέθηκαν υπό κράτηση».

Υπενθυμίζεται πως ο Κρουκς έπεσε νεκρός από τα πυρά ελεύθερου σκοπευτή λίγο αφότου είχε πυροβολήσει ο ίδιος εναντίον του πρώην προέδρου.

Ο Τραμπ τραυματίστηκε στο δεξί του αυτί. Αργότερα δήλωσε ότι ένιωσε τη σφαίρα να του «σκίζει το δέρμα». Αίμα φαινόταν να τρέχει στο πρόσωπό του τη στιγμή που οι αστυνομικοί της προσωπικής του φρουράς τον απομάκρυναν εσπευσμένα.

