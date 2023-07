Μητσοτάκης στο Βloomberg: Θα νομιμοποιήσουμε τον γάμο των ομοφυλόφιλων

Στη συνέντευξή του στο Bloomberg ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε και στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, επαναλαμβάνοντας ότι «ο γάμος των ομοφυλόφιλων είναι μέρος της στρατηγικής της κυβέρνησης».

«Οι γάμοι μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών θα γίνει πραγματικότητα κάποια στιγμή και αυτό είναι μέρος της στρατηγικης μας. Η ελληνική κοινωνία είναι πολύ πιο έτοιμη και ώριμη», εκτίμησε ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξή του (δείτε κάτω το σχετικό απόσπασμα όπως το μοιράστηκε στο Τwitter και ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης), με το ειδησεογραφικό πρακτορείο να σημειώνει στο σχετικό σχόλιό του ότι πρόκειται για ένα «τεράστιο βήμα υπέρ των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, σε μια περιοχή όπου ορισμένες συντηρητικές κυβερνήσεις στρέφονται εναντίον της».

“Same-sex marriage will happen at some point and it’s part of our strategy,” Mitsotakis, a center-right politician, said Tuesday in an interview with Bloomberg Television in Athens. https://t.co/iEoAGJMEqU

— Alex Patelis (@PatelisAlex) July 5, 2023