Μητσοτάκης – Ρούτε: Ουκρανία, ευρωπαϊκός πυλώνας ΝΑΤΟ και αντιπυραυλική ασπίδα

Την ανάγκη συνέχισης της στήριξης στην Ουκρανία, ειδικά την περίοδο του χειμώνα, αλλά και ενίσχυσης της συλλογικής άμυνας της Ευρώπης, κάνοντας πράξη το σχέδιο της κοινής αντιπυραυλικής προστασίας, υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο νέος γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στις δηλώσεις τους μετά το πέρας της συνάντησης που είχαν την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου (φωτογραφία κάτω).

Η υποστήριξη στην Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί, ειδικά ενόψει του χειμώνα. Η χώρα μας στέκεται σταθερά στο πλευρό των αμυνομένων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας σε άλλο σημείο των δηλώσεών του ότι η αντιπυραυλική ασπίδα της Ευρώπης είναι πιο επίκαιρη από ποτέ και πλέον πρέπει να συζητήσουμε πώς αυτή η αναγκαιότητα μπορεί να γίνει πράξη.

Οπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ συζήτησε για τον εποικοδομητικό ρόλο της Ελλάδας που αναγνωρίζεται ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και σε μια έμμεση πλην σαφή αναφορά του στην Τουρκία, υπογράμμισε ότι «απέναντι στις σύνθετες προκλήσεις, πρέπει να χτίζουμε γέφυρες συνεργασίας με τους εταίρους μας, να προχωρούμε από κοινού, με πίστη στις θεμελιώδεις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, με αναγκαία και απαρέγκλιτη προσήλωση όλων στην τήρηση του Διεθνούς Δικαίου αλλά και των διεθνών συνθηκών». Δότι, όπως σημείωσε, «οι διεθνείς συνθήκες αποτελούν τη βάση της διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφάλειας, κάτι το οποίο βέβαια αφορά ιδιαίτερα και την ευαίσθητη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων».

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή τη φορά οι διαπραγματεύσεις για μια κατάπαυση του πυρός στον νότιο Λίβανο θα τελεσφορήσουν ώστε τουλάχιστον αυτό το μέτωπο να μπορέσει να κλείσει το συντομότερο δυνατόν.

Η Ελλάδα είναι ισχυρή σύμμαχος χάρη στην καθοδήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, δήλωσε με τη σειρά του γενικός γραμματέας της Συμμαχίας του Βορειοαντλαντικού Συμφώνου, Μαρκ Ρούτε.

Tap below to learn more about the visit ↓

. @SecGenNATO Mark Rutte met 🇬🇷 Prime Minister @kmitsotakis in Athens to discuss security challenges, support to 🇺🇦 Ukraine, and Greece’s “crucial role” in supporting NATO’s collective defence 🤝

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού μετά τη συνάντηση με τον Μαρκ Ρούτε:

«Στην πρώτη μας συνάντηση είχαμε την ευκαιρία να προσεγγίσουμε όλα τα καυτά ζητήματα της διεθνούς επικαιρότητας, καθώς φυσικά και τις στρατηγικές προτεραιότητες του ΝΑΤΟ και συζητήσαμε ιδιαίτερα τον εποικοδομητικό ρόλο της Ελλάδας, γιατί πράγματι η πατρίδα μας αναγνωρίζεται ως ένας ισχυρός πυλώνας ασφάλειας, σταθερότητας και δημοκρατίας σε αυτή την ευαίσθητη και ταραγμένη νοτιοανατολική πτέρυγα της Ανατολικής Συμμαχίας και με το ειδικό ενδιαφέρον της Ελλάδας να στρέφεται προφανώς στη Νότια Γειτονία, υπό τη σκιά μάλιστα των τραγικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

»Εξετάσαμε όσα συμβαίνουν στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας με μια κοινή θέση ότι η υποστήριξη στην Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί, ειδικά τον χειμώνα, ο οποίος έχει ξεκινήσει και αυτό σημαίνει ότι μένουμε συνεπείς στη δέσμη μέτρων της Συνόδου Κορυφής της Ουάσινγκτον.

»Η χώρα μας στέκεται σταθερά στο πλευρό των αμυνομένων εδώ και χίλιες και κάποιες μέρες που διαρκεί αυτή η παράνομη εισβολή. Και συγκλίνουμε επίσης σε μία από τις θεμελιώδεις προτεραιότητες για όλους τους συμμάχους, στην ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής μας άμυνας, στόχος που προϋποθέτει βέβαια ισχυρή αμυντική βιομηχανία, σημαντικές επενδύσεις, αλλά πιστεύω πως είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πολλές φορές και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μια πιο λειτουργική σχέση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο ο ευρωπαϊκός πυλώνας της Συμμαχίας.

»Η Ελλάδα επενδύει λίγο παραπάνω από το 3% του ΑΕΠ της στην άμυνα. Είμαστε από τους πρωταγωνιστές στην Ευρώπη και θέλω να θυμίσω ότι επενδύαμε άνω του 2% στην άμυνα και τις πολύ δύσκολες εποχές των μνημονίων, όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες επένδυαν πολύ λιγότερο από αυτό. Και έχουμε καταθέσει βέβαια και συγκεκριμένες προτάσεις στις Βρυξέλλες γύρω από την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, ειδικά για την εξεύρεση δημοσιονομικού χώρου, ιδιαίτερα για εκείνες τις χώρες που θέλουν να επενδύσουν περισσότερο στον τομέα αυτό, ώστε όλα τα κράτη μέλη να θωρακιστούν πιο αποτελεσματικά. Για την ανάγκη μιας κοινής αντιπυραυλικής προστασίας μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ουκρανία, νομίζω ότι αυτή καθίσταται περισσότερο επίκαιρη παρά ποτέ. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία θα ενίσχυε και θα συμπλήρωνε το ρόλο της Συμμαχίας στην ήπειρό μας. Και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα για να συζητήσουμε πώς αυτή η αναγκαιότητα θα γίνει πράξη.

»Και βέβαια στη συνάντησή μας είχαμε την ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε και τη δέσμευσή μας στην πολύτιμη κληρονομιά των 72 ετών, της παρουσίας μας στη Συμμαχία και παράλληλα την ισχυρή θέληση της χώρας μας να συνεχίσει στο ίδιο μονοπάτι. Και αναγνωρίσαμε από κοινού ότι απέναντι στις σύνθετες προκλήσεις στις οποίες διαμορφώνονται στην εποχή μας, στον κόσμο μας, πρέπει να χτίζουμε γέφυρες συνεργασίας με τους εταίρους μας, να προχωρούμε από κοινού, με πίστη στις θεμελιώδεις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, με αναγκαία και απαρέγκλιτη προσήλωση όλων στην τήρηση του Διεθνούς Δικαίου αλλά και των διεθνών συνθηκών. Οι διεθνείς συνθήκες αποτελούν τη βάση της διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφάλειας, κάτι το οποίο βέβαια αφορά ιδιαίτερα και την ευαίσθητη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων».

«Αγαπητέ Μαρκ», κατέληξε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον γ.γ. του ΝΑΤΟ, «η παρουσία σου εδώ σήμερα στην Αθήνα, με τη νέα σου ιδιότητα επισφραγίζει την κοινή μας προσήλωση σε αυτές τις αξίες. Γι’ αυτό και σε υποδέχομαι και πάλι στην Ελλάδα με τα λόγια του ολλανδού φιλοσόφου Σπινόζα, που παραμένουν επίκαιρα εδώ και σχεδόν τέσσερις αιώνες: Ενωμένοι κατακτάμε πιο εύκολα όσα έχουμε ανάγκη, όπως πιο εύκολα αποκρούουμε και όσους κινδύνους μας περιβάλλουν».

Από πλευράς του ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρή σύμμαχο –αφοσιωμένη σύμμαχος για πάνω από 70 χρόνια, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε–, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι εξελίσσεται σε μια σημαντική αμυντική βιομηχανία.

Η Ελλάδα –είπε ο κ. Ρούτε– έχει επενδύσει το 3% του ΑΕΠ της στην Αμυνα και ανακοινώσατε ότι προχωράτε σε νέο εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, εξελίσσεται σε μια σημαντική αμυντική βιομηχανία, ενώ πραγματοποιεί σημαντικές στρατιωτικές ασκήσεις, κάνοντας στη συνέχεια αναφορά στην υπογραφή της διμερούς συμφωνίας Ελλάδας – Ουκρανίας για την εκπαίδευση πιλότων στα F-16.

In Athens 🇬🇷 today with Prime Minister @kmitsotakis , we discussed regional security challenges and how Allies can continue to support Ukraine. #Greece plays a crucial role in our collective defence with its highly skilled military and growing defence industry. pic.twitter.com/VQZi9bcsdq

H στήριξή μας στην Ουκρανία, υπογράμμισε, πρέπει να κρατήσει, ειδικά τώρα που η Ρωσία, με τον παράνομο πόλεμο εναντίον της κάνει χρήση βορειοκορεατών μαχητών, κινεζικών drone κ.ά.

Our support for #Ukraine has kept them in the fight. But we need to go further to change the trajectory of this conflict.

The good news is that we have the Alliance we need to defend every inch of #NATO territory.

And we have in #Greece a staunch Ally. pic.twitter.com/WECTW7oOqA

— Mark Rutte (@SecGenNATO) November 26, 2024