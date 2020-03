Μισέλ: Μέσω τηλεδιάσκεψης τα μέτρα της ΕΕ για τον κορονοϊό

Μέσω τηλεδιάσκεψης, ενδεχομένως την Τρίτη, θα συζητήσουν τα μέτρα για μία συντονισμένη απάντηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην κρίση του κορονοϊού οι ηγέτες των κρατών-μελών.

Αυτό δήλωσε την Δευτέρα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

«Επειτα από διαβουλεύσεις, θα συγκαλέσω σύντομα τηλεδιάσκεψη με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να συντονίσουμε τις προσπάθειες της ΕΕ σχετικά με την COVID-19. Είναι ανάγκη να συνεργασθούμε για να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών μας», έγραψε στο Twitter ο Μισέλ, ο οποίος προεδρεύει των συνόδων κορυφής της ΕΕ.

Αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε πως η τηλεδιάσκεψη είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί την Τρίτη.

Following consultations I will hold a #EUCO members conference call shortly on #COVID-19 to coordinate #EU efforts.

We need to cooperate in order to protect the health of our citizens.

— Charles Michel (@eucopresident) March 9, 2020