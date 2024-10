Μεγάλη πυρκαγιά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν [βίντεο]

Για μεγάλη φωτιά σε πυρυνικές εγκταστάσεις του Ιράν, στην πόλη Καράτζ, περίπου 36 χιλιόμετρα δυτικά της Τεχεράνης, κάνουν λογο αναφορές που συνοδεύονται από βίντεο τα οποία κάνουν ήδη τον γύρο του Διαδικτύου στο Χ.

Προσώρας, από τα επίσημα πρακτορεία και τα μέσα ενημέρωσης στο Ιράν δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το συμβάν.

Κατά πληροφορίες στην Καράτζ δεν υπάρχει πυρηνικός σταθμός, αλλά το Πυρηνικό Κέντρο για την Ιατρική και τη Γεωργία (Νuclear Center for Medicine and Agriculture).

Την είδηση αναπαράγει η Jerusalem Post, κάνοντας λόγο για «ανεξήγητη φωτιά».

An unexplained fire broke out at the Karaj Iranian nuclear power plant west of Tehran, Iranian media silent.https://t.co/odVyIHcRFR

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 24, 2024