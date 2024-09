Μαζική επίθεση των Ουκρανών κατά της Μόσχας

Η Ουκρανία εξαπέλυσε κύματα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχοποιώντας ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και διυλιστήριο στην περιφέρεια της Μόσχας και της γειτονικής Τβερ και προκαλώντας πυρκαγιές.

Δεκάδες drones καταστράφηκαν σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως δήλωσαν σήμερα ρώσοι αξιωματούχοι.

Συντρίμμια μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκάλεσαν πυρκαγιές στο διυλιστήριο της Μόσχας και στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό του Κονάκοβο στην περιφέρεια του Τβερ, έναν από τους μεγαλύτερους στην κεντρική Ρωσία.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε πως μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 158 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από την Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας, περιλαμβανομένων εννέα πάνω από τη Μόσχα και τη γύρω περιοχή.

Video from Moscow last night allegedly of a Russian air defense missile being launched at a Ukrainian drone. This is one of hundreds that may have been used, to attempt to intercept the app 158 drones that were over Russia last night. https://t.co/VSZyrLSu2x pic.twitter.com/bORzpr0vz8

— raging545 (@raging545) September 1, 2024