Μαλαισία: Ξεκινούν πάλι οι έρευνες για τη μοιραία πτήση MH370

Η Μαλαισία συμφώνησε επί της αρχής να ξεκινήσει και πάλι τις έρευνες για την εξαφάνιση της πτήσης MH370 της Malaysia Airlines, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Μεταφορών της χώρας, 10 και πλέον χρόνια από τότε που χάθηκε από τα ραντάρ σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της παγκόσμιας αεροπλοΐας.

Η πτήση MH370, ένα Boeing 777 που μετέφερε 227 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος, εξαφανίστηκε ενώ πετούσε από την Κουάλα Λουμπούρ προς το Πεκίνο στις 8 Μαρτίου 2014.

Ο υπουργός Μεταφορών Αντονι Λόκε δήλωσε ότι η πρόταση για έρευνες σε νέα περιοχή στον νότιο Ινδικό Ωκεανό ήρθε από την εταιρία θαλάσσιων ερευνών Ocean Infinity, που είχε επίσης διενεργήσει την τελευταία αναζήτηση για το αεροσκάφος η οποία τερματίστηκε το 2018.

Η εταιρία θα λάβει 70 εκατ. δολάρια εάν εντοπιστούν συντρίμμια που θα θεωρηθούν σημαντικά, δήλωσε ο Λόκε σε συνέντευξη Τύπου.

«Η ευθύνη, η υποχρέωση και η δέσμευσή μας είναι στους συγγενείς», δήλωσε ο ίδιος.

«Ελπίζουμε ότι αυτή η φορά θα είναι θετική, ότι θα βρεθούν συντρίμμια και θα προσφέρουμε έναν ‘επίλογο’ στις οικογένειες».

Ερευνητές από τη Μαλαισία δεν είχαν αποκλείσει αρχικά την πιθανότητα το αεροσκάφος να είχε παρεκτραπεί εσκεμμένα από την πορεία του.

Συντρίμμια, κάποια εκ των οποίων επιβεβαιώθηκαν ότι προέρχονταν από το αεροσκάφος ενώ για κάποια υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ήταν κομμάτια του, ξεβράστηκαν κατά μήκος των ακτών της Αφρικής και σε νησιά του Ινδικού Ωκεανού.

