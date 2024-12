Μαγδεμβούργο: Το προφίλ του δράστη και το «μυστηριώδες κίνητρο»

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι -ανάμεσά τους και ένα μικρό παιδί- σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά μετά την πρόσκρουση αυτοκινήτου σε πλήθος κόσμου σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας.

Την ώρα που η χώρα και ολόκληρη Ευρώπη είναι σε σοκ από την επίθεση, ασαφές παραμένει το κίνητρο του δράστη. Οι αρχές ωστόσο, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, φαίνεται ότι έχουν αποκλείσει την ισλαμιστική τρομοκρατία.

Το γερμανικό περιοδικό έκανε λόγο, μάλιστα, για «μυστηριώδες κίνητρο» του δράστη.

Την έρευνα απασχολεί τώρα το προφίλ του 5οχρονου Σαουδάραβα Ταλέμπ Α., ο οποίος οδήγησε το αυτοκίνητο κατευθείαν πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος.

Ο άνδρας που συνελήφθη μετά το περιστατικό είναι ψυχίατρος και γεννήθηκε στο Χουφούφ της Σαουδικής Αραβίας το 1974. Το 2006 έφθασε στην Γερμανία ζητώντας άσυλο, καθώς είχε αποκηρύξει το Ισλάμ και φοβόταν για την ζωή του. Από το 2016 απολαμβάνει καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα και μέχρι την Παρασκευή εργαζόταν σε ψυχιατρική κλινική στο Μπέρνμπουργκ, μια πόλη 32.000 κατοίκων περίπου 50 χιλιόμετρα νοτίως του Μαγδεμβούργου, στην Σαξονία-‘Ανχαλτ.

Ο Ταλέμπ Α. ήταν γνωστός στην κοινότητα των αυτοεξόριστων Σαουδαράβων και ενεργούσε μάλιστα ως «σημείο επαφής» των συμπατριωτών του αιτούντων άσυλο στην Γερμανία, ιδίως των γυναικών.

Ενδεικτικά, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2019 στην Frankfurter Rundschau, δήλωνε ότι γυναίκες από την πατρίδα του στρέφονται σε εκείνον ζητώντας προστασία, κυρίως επειδή «είχαν βιαστεί από τον σύζυγο-κηδεμόνα τους» και υποστήριζε ότι το γερμανικό σύστημα ασύλου αποτελούσε «δρόμο προς την ελευθερία» για αυτές.

Είχε εμφανιστεί μάλιστα και σε ντοκιμαντέρ του BBC μιλώντας ως ακτιβιστής που βοηθούσε τους αιτούντες άσυλο στη Γερμανία.

Saudi-Arabian terrorist Taleb Al-Abdulmohsen appeared on the BBC in 2019.

We also know that the Southport killer appeared on the BBC in Children in Need/Dr Who.

Not to mention that two of Trump’s attempted assassins appeared on BlackRock commercials on the BBC, too.

If I were… pic.twitter.com/hdIdWtHE5d

— LeanneSpurs 🇬🇧 (@LeanneSpurs) December 21, 2024