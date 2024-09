Λουτρό αίματος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 41 νεκροί από ρωσικό πλήγμα στην Πολτάβα

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη στην Ουκρανία από δύο βαλλιστικούς πυραύλους της Ρωσίας που έπληξαν την πόλη Πολτάβα.

Occupiers attacked Poltava: 41 people killed, more than 180 wounded

Σύμφωνα με τον ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν μια εκπαιδευτική εγκατάσταση και ένα κοντινό νοσοκομείο στην πόλη της Ουκρανίας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 41 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 180.

Ενα από τα κτίρια του Στρατιωτικού Ινστιτούτου Επικοινωνιών καταστράφηκε μερικώς, ανέφερε ο ουκρανός πρόεδρος. Επίσης υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι διέταξε πλήρη και άμεση έρευνα για όλες τις συνθήκες του συμβάντος.

«Όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες συμμετέχουν στην επιχείρηση διάσωσης. Είμαι ευγνώμων σε όλους όσους, από τα πρώτα λεπτά μετά το χτύπημα, βοηθούν τους ανθρώπους που σώζουν ζωές», πρόσθεσε.

Tο ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε: «Ο Ρώσος επιτιθέμενος εξαπέλυσε μια βάρβαρη επίθεση σε ένα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο εχθρός χρησιμοποίησε δύο βαλλιστικούς πυραύλους».

