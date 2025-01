Λος Αντζελες: Ποιοι σταρ του Χόλιγουντ έχασαν τα σπίτια τους από τις πυρκαγιές

Ο Μπίλι Κρίσταλ και η Πάρις Χίλτον είναι μεταξύ των διασημοτήτων που έχασαν τα σπίτια τους στις φονικές πυρκαγιές που μαίνονται στην περιοχή του Λος Αντζελες.

Εξι πυρκαγιές, οι τέσσερις ανεξέλεγκτες, μαίνονταν μέσα και γύρω από τη Μέκκα του κινηματογράφου, το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα, πρωί της Πέμπτης ώρα Ελλάδας).

Μερικές από τις χειρότερες καταστροφές σημειώθηκαν στον γραφικό θύλακα του Πασίφικ Πάλισεϊντς, ένα πλούσιο προάστιο του Λος Αντζελες στα βουνά της Σάντα Μόνικα, που εκτείνεται μέχρι τις παραλίες του Ειρηνικού. Μεγάλο τμήμα της περιοχής έγινε στάχτη.

Ο ηθοποιός Τζέιμς Γουντς, ο οποίος πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως το «Νίξον» και το «Καζίνο», ξέσπασε σε κλάματα μιλώντας στο CNN, καθώς περιέγραφε πώς κάηκε το σπίτι του στο Πασίφικ Πάλισεϊντς.

«Τη μια μέρα κολυμπάς στην πισίνα και την επόμενη μέρα όλα έχουν χαθεί», είπε και πρόσθεσε συγkινημένος ότι η οκτάχρονη ανιψιά της συζύγου του τούς πρόσφερε τον κουμπαρά της για να τους βοηθήσει να ξαναχτίσουν το σπίτι τους.

Επειτα μίλησε και στο Fox News και επιτέθηκε στον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ.

James Woods on the tragic fires happening in California:

“Laura, with all due respect, if it is true that things were handled this way if it is true that Gavin Newsom is the absolute blithering idiot that I believe he is in the way.”

“This isn’t a wake-up call.”

“This is the… pic.twitter.com/ERd4Yemhui

— Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) January 9, 2025