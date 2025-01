Λος Αντζελες: Ο εφιάλτης της φωτιάς επέστρεψε – 50.000 κάτοικοι υπό εντολές εκκένωσης

Μια νέα πυρκαγιά, που κινείται ταχύτατα, ξέσπασε στην κομητεία του Λος Aντζελες, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εκκενώσουν μια περιοχή, λίγες ημέρες μετά τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές στην Ιστορία της.

Η πυρκαγιά Χιουζ ξεκίνησε περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του κέντρου της αχανούς μεγαλούπολης, το πρωί της Τετάρτης, κοντά στη λίμνη Καστέικ, σε μια ορεινή περιοχή που συνορεύει με αρκετές κατοικημένες περιοχές και σχολεία.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε με αστραπιαία ταχύτητα και έκαψε περισσότερα από 10.000 στρέμματα μέσα σε λίγες ώρες την Τετάρτη, τροφοδοτούμενη από ανέμους και την ξηρή πυκνή βλάστηση στην περιοχή, κυρίως θάμνους, όπως ανέφερε το BBC.

Καμία κατοικία ή επιχείρηση δεν είχε υποστεί ζημιές και οι αξιωματούχοι της πυροσβεστικής εξέφρασαν την πεποίθηση ότι θα την θέσουν υπό έλεγχο.

3 hour time-lapse of the #HughesFire that has grown from 500 to over 5,000 acres.pic.twitter.com/C63X5ICYmD

— Hexdline (@HexdlineNews) January 22, 2025