Λονδίνο: Πίνακας του Πικάσο στόχος φιλοπαλαιστινίων ακτιβιστών

Ακτιβιστές προσπάθησαν να επικολλήσουν τη φωτογραφία μιας μητέρας και του παιδιού της από τη Γάζα πάνω σε έναν πίνακα του Πικάσο στην Εθνική Πινακοθήκη στο Λονδίνο, απαιτώντας εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, δύο υποστηρικτές της οργάνωσης Youth Demand εισήλθαν στην αίθουσα της Πινακοθήκης το μεσημέρι της Τετάρτης, όπως σημείωσαν οι Times.

Επικόλλησαν τη φωτογραφία πάνω στο προστατευτικό τζάμι που κάλυπτε τον πίνακα του Πικάσο «Μητρότητα» του 1901 και έριξαν κόκκινη μπογιά στο πάτωμα.

Η οργάνωση, η οποία απαιτεί από τη βρετανική κυβέρνηση να σταματήσει να εξοπλίζει το Ισραήλ και να ακυρώσει κάθε νέα εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, είχε γράψει το σύνθημα «συνέδριο γενοκτονίας» στο κτίριο όπου διεξήχθη το συνέδριο του Εργατικού Κόμματος στο Λίβερπουλ τον περασμένο μήνα.

Οι υποστηρικτές της οργάνωσης Just Stop Oil, η οποία έχει συμμαχήσει με την οργάνωση Youth Demand, πέταξαν σούπα στους πίνακες «Ηλιοτρόπια 1888» και «Ηλιοτρόπια 1889» του Βαν Γκογκ, την περασμένη εβδομάδα, στην έκθεση «Ποιητές και εραστές» στην Εθνική Πινακοθήκη. Τρία άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για πρόκληση εγκληματικής ζημίας, λίγες ώρες αφότου δύο άλλοι καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης για επίθεση στο ίδιο έργο τέχνης το 2022.

Η φωτογραφία που κόλλησαν πάνω στον Πικάσο είναι του παλαιστινίου φωτορεπόρτερ Αλί Τζαντάλα από το 2023 και δείχνει μια μητέρα να κρατάει τον τραυματισμένο γιο της.

Ο Τζαντάλα έχει χάσει τουλάχιστον τέσσερις συγγενείς του σε ισραηλινές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

