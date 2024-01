Κυβέρνηση: Προβληματική η δήλωση Συρίγου για τη Συνθήκη της Λωζάνης – κανένα θέμα παραίτησης

Μια δήλωση του βουλευτή Α’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Αγγελου Συρίγου, περί παρωχημένης Συνθήκης Λωζάνης προκάλεσε σειρά αντιδράσεων, όχι μόνο σε επίπεδο κύκλων αλλά και από τον ίδιο τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Στέφανο Κασσελάκη, που έσπευσε να… αδράξει την ευκαιρία.

Σε νέες τοποθετήσεις του για το θέμα που δημιουργήθηκε από τη δήλωσή του για τη Συνθήκη, ο κ. Συρίγος επέμεινε στο αυτονότητο ότι το 97% του κειμένου ίναι παρωχημένο και δεν έχει σήμερα καμία αξία, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι «τα μόνα τα οποία έχουν αξία στο σήμερα είναι αυτά που ορίζουν σύνορα της Τουρκίας έναντι των γειτονικών χωρών».

«Αυτό έχει αξία στο σήμερα. Οι Τούρκοι εμμένουν ότι έχει αξία στο σήμερα το καθεστώς αποστρατιωτικοποιήσεως, το οποίο όμως είναι παρωχημένο εκ των πραγμάτων», σημείωσε σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 ο αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και πρώην υφυπουργός Παιδείας. Και έκανε λόγο για συνειδητή διαστρέβλωση των δηλώσεών του από συγκεκριμένους ακροδεξιούς κύκλους στους οποίους ήρθε να προστεθεί και να συνηγορήσει και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης.

«Οι μειονότητες δεν είναι ένα θέμα που συζητάμε με την Τουρκία», ξεκαθάρισε εκ νέου και παρατήρησε πως είναι εντυπωσιακό ότι «πολύς κόσμος δεν αντιλαμβάνεται την ελληνική θέση: ότι δεν αποστρατικοποιούμε τα νησιά του Αιγαίου».

Δεν τίθεται θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών, επανέλαβε πολλές φορές, αλλά «και να πάψει κάτι να απειλείται, δεν αποστρατιωτικοποιείται», ξεκαθάρισε, κάτι που όπως υπενθύμισε, «πρόκειται για εθνική θέση από το 1995».

«Από όλο το σύμπλεγμα της Συνθήκης της Λωζάνης, το μόνο που έχει η αξία, είναι τα σύνορα και οι μειονότητες. Δεν τα συζητάμε», κατέληξε ο Αγγελος Συρίγος στις διευκρινιστικές δηλώσεις τους στον ΑΝΤ1 για το θέμα που δημιουργήθηκε από την αρχική τοποθέτησή του.

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του βουλευτή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλησε να υποβαθμίσει το ζήτημα που δημιουργήθηκε. Στο πλαίσιο αυτο μίλησε για επιστημονική ανάλυση για επιμέρους σημεία του κειμένου της Συνθήκης από τον καθηγητή και αν και παραδέχθηκε ότι πρόκειται για μία προβληματική διατύπωση, απάντησε πως δεν τίθεται θέμα παραίτησης για τον βουλευτή.

«Ζητάμε αλλαγή της Συνθήκης της Λωζάνης;» ήταν το ερώτημα που δέχθηκε σε τηλεοπτική του εμφάνιση το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ ο κ. Μαρινάκης, με τον ίδιο να απαντά ότι η Συνθήκη αποτελεί στέρεο διεθνές νομικό θεμέλιο διευθέτησης στην ευρύτερη περιοχή.

Υπενθυμίζοντας μάλιστα την ανταπάντηση Μητσοτάκη με αναφορά στη Συνθήκη της Λωζάνης, στις κοινές του δηλώσεις με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την πρόσφατη συνάντησή τους στην Αθήνα, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι ο κ. Συρίγος έκανε μία επιστημονική ανάλυση για επιμέρους σημεία του κειμένου και δεν αμφισβήτησε ούτε στιγμή το καθεστώς των νησιών.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, έκανε λόγο για προβληματική διατύπωση, η οποία, όπως είπε, έγινε με τρόπο που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα γιατί ο κ. Συρίγος είναι και βουλευτής.

Αλλά να φθάνουμε σε σημείο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λέει ότι δίνουμε τροφή στον Ερντογάν, πάει πολύ, παρατήρησε χαρακτηριστικά με αφορμή την ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη (δείτε τη κάτω) ο οποίος στη δική διατύπωση θύμισε εκφραστές της αντίθετης πλευράς του πολιτικού άξονα.

Πλάι σε έναν Ερντογάν που προσπαθεί εδώ και καιρό να αναθεωρήσει τη Συνθήκη της Λωζάνης, ήρθε σήμερα ο βουλευτής της ΝΔ κ. Συρίγος να υπερθεματίζει ότι «η Συνθήκη της Λωζάνης είναι παρωχημένη και το 97% της δεν έχει καμία αξία»! Όταν κάνεις τέτοιο δώρο στον Ερντογάν, τα «δεν… — Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) January 2, 2024

O κ. Κασσελάκης πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι σχολιαστής στα social media, αλλά πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και δεν μπορεί να λέει ότι η δήλωση Συρίγου έγινε όπλο για τον Ερντογάν, κάτι όμως που δεν έγινε ποτέ, τόνισε στο σχόλιό του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για λόγους καταγραφής, το επίμαχο σημείο της δήλωσης Συρίγου, για την οποία ένιωσε προφανώς την υποχρέωση να απαντήσει ο εκπρόσωπος, είχε ως εξής:

«Σήμερα θεωρώ ότι πρέπει να περάσουμε στην επόμενη φάση και να πούμε την πραγματικότητα. Η Συνθήκη της Λωζάνης είναι μια συνθήκη παρωχημένη σε σχέση με την αποστρατιωκοποίηση […η Συνθήκη της Λωζάνης είναι ένα τεράστιο πράγμα. Είναι μια βασική συμφωνία, έχει άλλες 14 συμφωνίες, παραρτήματα κ.λπ. Το 97% όλων αυτών στο σήμερα δεν έχει καμία αξία. Τα μόνα που έχουν αξία στο σήμερα είναι αυτά που ορίζουν σύνορα της Τουρκίας έναντι των γειτονικών χωρών».

Σε νεότερες δηλώσεις του ο ίδιος ο βουλευτής επέμεινε το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου και των επιμέρους σημείων της Συνθήκης είναι παρωχημένο. «Εάν κάτι όμως είναι παρωχημένο δεν σημαίνει ότι αναθεωρείται», έσπευσε να επισημάνει, για να επαναλάβει ότι το μοναδικό που έχει σημασία, είναι οι διατάξεις για τα σύνορα και τις δύο μειονότητες. Αντίστοιχα και οι διατάξεις που αναφέρονται στην αποστρατιωτικοποίηση δεν αναθεωρούνται γιατί πρακτικά είναι νεκρές, καθώς αφορούν άλλες εποχές και άλλα όπλα.

Στο ίδιο πλαίσιο ο κ. Συρίγος έκανε λόγο για συνειδητή διαστρέβλωση όσων είπε για τη Συνθήκη:

«Συνειδητά διαστρεβλώθηκαν από ένα τμήμα ακροδεξιών το οποίο άρπαξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ακροδεξιά το πήρε ως φεϊγβολάν και ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε εισαγωγικά μιλώντας στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Οι Τούρκοι – εξήγησε- δεν θεωρούν παρωχημένες τις διατάξεις της Λωζάνης για την αποστρατιωτικοποίηση των ανατολικών νησιών του Αιγαίου και δεν επιζητούν να τις αλλάξουν», συμπλήρωσε.

«Το μόνο που μας ενδιαφέρει για τη Συνθήκη της Λωζάνης στο σήμερα είναι οι διατάξεις του αφορούν στα σύνορα που είναι ιερές και δεν τις αγγίζουμε», επανέλαβε κληθείς να σχολιάσει την παρατήρησή του ότι το 97% του κειμένου δεν έχει καμία αξία.

«Αν αύριο το πρωί η Τουρκία πει ότι αποσύρει τα αποβάτικα σκάφη του Αιγαίου, εμείς θα σπεύσουμε να αποστρατικοποιησουμε τα νησιά διότι έχει παύσει ο κίνδυνος επιθέσεως;» διερωτήθηκε για να απαντήσει αρνητικά, ενώ επέμεινε πως η Συνθήκη μιλά για ένα σωρό πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με το σήμερα:

«Η Συνθήκη της Λωζάνης έχει διατάξεις που είναι νεκρές, παρωχημένες, δεν έχουν καμία σημασία στο σήμερα και διατάξεις τις οποίες δεν μπορείς να συζητήσεις γιατί το Διεθνές Δίκαιο σου λέει ότι οι διατάξεις που καθορίζουν σύνορα είναι ιερές και δεν αγγίζονται».

«… δεν μπορούμε να μπούμε στη λογική πως εάν στο μέλλον παύσει η τουρκική απειλή, θα αποστρατιωτικοποιήσουμε τα νησιά μας. Οι συγκεκριμένες διατάξεις είναι παρωχημένες και είναι δικαίωμα της Ελλάδας να διατηρεί όποιες στρατιωτικές δυνάμεις επιθυμεί πάνω στα νησιά»

«Η Τουρκία επιδιώκει να συζητήσει για τις μειονότητες. Όταν ο Ερντογάν έρχεται και μιλά για αναθεώρηση της Συνθήκης, δεν μιλά για παρωχημένες διατάξεις, εννοεί ένα τα σύνορα και δύο τις μειονότητες και πότε το λέει: όταν εξόντωσε την ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη», θέλησε να επισημάνει και κλείνοντας απάντησε εκ νέου σε όσους -συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ- ξεσηκώθηκαν από τις δηλώσεις του:

«Εγκαλούμαι γιατί λέω να μην αδειάσουμε τα νησιά από στρατό και έρχεται και λέει ο κ. Κασσελάκης ότι εμείς πρέπει να επικαλούμαστε τις διατάξεις περί αποστρατιωτικοποήσεως».

Αλλά και σε ανάρτησή του (δείτε τη πάνω), ο Αγγελος Συρίγος μιλά για παρερμηνεία και διαστρέβλωση των δηλώσεών του, προκειμένου να απαξιωθεί η εκφορά του λόγου του για εθνικά θέματα, όπως αναφέρει:

«Για τρίτη φορά σε λιγότερο από ένα χρόνο η ακροδεξιά με τα διάφορα προσωπεία της (από ιστοσελίδες μέχρι τρολ) παρερμηνεύει και διαστρεβλώνει ενσυνειδήτως δηλώσεις μου προκειμένου να απαξιώσει την εκφορά του λόγου μου για εθνικά θέματα.

Ανέφερα σε συνέντευξή μου ότι η συνθήκη της Λωζάννης σήμερα έχει σημασία μόνον ως προς τα σύνορα, τα οποία ούτε αναθεωρούνται, ούτε αλλάζουν. Αυτό συνιστά πάγια θέση του διεθνούς δικαίου. Αντιθέτως οι άλλες διατάξεις της, περιλαμβανομένων και αυτών περί αποστρατιωτικοποιήσεως, είναι παρωχημένες και δεν έχουν σημασία στο σήμερα.

Οι ακροδεξιοί (που διεκδικούν για τον εαυτό τους την αποκλειστικότητα εκφοράς λόγου για εθνικά ζητήματα) άρχισαν πάλι να λένε ότι “ο Συρίγος συμφωνεί με τον Ερντογάν για αναθεώρηση της συνθήκης της Λωζάννης”.

Θα μπορούσαν να είναι μόνον γραφικότητες εάν δεν σήκωναν όλον αυτόν τον κουρνιαχτό γύρω από το πρόσωπό μου με σκοπό την επίτευξη του γκεμπελικού αξιώματος “πες, πες, κάτι θα μείνει”.

Προσωπικώς δεν προσφέρω άκριτο χάρισμα τον πατριωτισμό στην ακροδεξιά. Δεν εκφράζω μόνον μία επιστημονική άποψη, αλλά μία βαθιά πολιτική θέση. Οι διατάξεις περί αποστρατικοποιήσεως ανήκουν στο τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα οπλοπολυβόλα Lewis του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ή η σπάθη που η Συνθήκη της Λωζάννης ορίζουν ότι πρέπει να είναι εξοπλισμένος ο Ελληνικός Στρατός στα νησιά:

“ο οπλισμός δέον να αποτελήται μόνον εκ του περιστρόφου, της σπάθης, του όπλου και τεσσάρων οπλοπολυβόλων [«four Lewis guns» στο πρωτότυπο αγγλικό κείμενο] ανά εκατόν άνδρας”.

[«The armament of such forces will be composed only of revolvers, swords, rifles and four Lewis guns per hundred men»].

Το 1974, πενήντα χρόνια μετά τη Συνθήκη της Λωζάννης, εξοπλίσαμε πυρετωδώς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου διότι υπήρχε η απειλή πολέμου από την Τουρκία. Έναν αιώνα μετά τη συνθήκη της Λωζάννης δεν μπορούμε να μπούμε στη λογική πως εάν στο μέλλον παύσει η τουρκική απειλή, θα αποστρατιωτικοποιήσουμε τα νησιά μας. Οι συγκεκριμένες διατάξεις είναι παρωχημένες και είναι δικαίωμα της Ελλάδας να διατηρεί όποιες στρατιωτικές δυνάμεις επιθυμεί πάνω στα νησιά».

Ακολούθησε και νέα απάντησή στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και όσους τον συμβουλεύουν να προβαίνει σε τέτοιου είδους καταγγελτικές δηλώσεις για εθνικά ζητήματα:

