Σοκ στη Βρετανία: Ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ έχει διαγνωστεί με μια μορφή καρκίνου: αυτό ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ το βράδυ της Δευτέρας.

Δεν είναι καρκίνος του προστάτη, ωστόσο ο καρκίνος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης θεραπείας στην οποία υποβλήθηκε ο μονάρχης για την υπερπλασία προστάτη.

Ο τύπος του καρκίνου δεν έγινε γνωστός, αλλά σύμφωνα με την ανακοίνωση του παλατιού, ο βασιλιάς ξεκίνησε «τακτικές θεραπείες» τη Δευτέρα.

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ προσέθεσε ότι ο βασιλιάς παραμένει αισιόδοξος και ανυπομονεί να επιστρέψει στα καθήκοντά του το συντομότερο δυνατό.

Δεν κοινοποιήθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το στάδιο του καρκίνου ή τις εκτιμήσεις των γιατρών.

Ο 75χρονος μονάρχης θα συνεχίσει να υπηρετεί τον συνταγματικό του ρόλο ως αρχηγός του κράτους —μεταξύ άλλων υπογράφει τους νόμους που ψηφίζει η Βουλή των Κοινοτήτων— παρά το γεγονός ότι θα περιορίσει τη δημόσια δραστηριότητά του, ανέφερε το BBC, το οποίο διέκοψε την κανονική ροή του προγράμματος για να μεταδώσει την εξέλιξη.

Κατά την ίδια πηγή, το βρετανικό σύνταγμα προβλέπει το θεσμό των Συμβούλων του Κράτους, οι οποίοι μπορούν να υπακαταστήσουν τον μονάρχη, για όσο διάστημα ο αρχηγός του κράτους αδυνατέι να ασκήσει τα καθήκοντά του. Σύμβουλοι θα μπορούσαν να αναλάβουν η βασίλισσα Καμίλα, ο διάδοχος του θρόνου, πρίγκιπας της Ουαλίας, Γουίλιαμ, η αδελφή του βασιλιά, πριγκίπισσα Αννα και ο αδελφός του, πρίγκιπας Εδουάρδος.

Υπενθυμίζεται πως στα τέλη Ιανουαρίου ο Κάρολος Γ’ υπεβλήθη σε επέμβαση προστάτη σε ιδιωτικό νοσοκομείο του Λονδίνου. Ο βασιλιάς είχε επιλέξει να δημοσιοποιηθεί το θέμα, με στόχο να ενθαρρύνει περισσότερους άνδρες να κάνουν ελέγχους προστάτη, ανέφερε τότε το παλάτι.

Ο λόγος που ο βρετανός μονάρχης αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τη νέα εξέλιξη ήταν για να αποτρέψει τη φημολογία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του και να ευαισθητοποιήσει παράλληλα τους πολίτες σχετικά με τον καρκίνο, κατέληξε το ανακοινωθέν του Μπάκιγχαμ.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ ευχήθηκε στον βασιλιά «πλήρη και ταχεία ανάρρωση». Ακολούθησε αντίστοιχο μήνυμα από τον επικεφαλής των Εργατικών σερ Κιρ Στάρμερ.

Wishing His Majesty a full and speedy recovery.

I have no doubt he’ll be back to full strength in no time and I know the whole country will be wishing him well. https://t.co/W4qe806gmv

— Rishi Sunak (@RishiSunak) February 5, 2024