«Τσουχτερό» πρόστιμο σε περιοδικό για τις γυμνόστηθες φωτογραφίες της Κέιτ Μίντλετον

Γαλλικό δικαστήριο απέρριψε την Τετάρτη την έφεση που είχε καταθέσει το περιοδικό Closer αμφισβητώντας την πρωτόδικη απόφαση σύμφωνα με την οποία παραβίασε την ιδιωτική ζωή της Κέιτ Μίντλετον, της συζύγου του πρίγκιπα Ουίλιαμ, όταν δημοσίευσε γυμνόστηθες φωτογραφίες της, το 2012.

Η Λοράνς Πιο, διευθύντρια της γαλλικής έκδοσης του περιοδικού, και ο Ερνέστο Μάουρι, ο εκτελεστικός διευθυντής του ιταλικού εκδοτικού οίκου Mondadori –στον οποίο ανήκει το Closer– είχαν καταδικαστεί σε πρόστιμο ύψους 45.000 ευρώ πέρσι. Το περιοδικό, που ασχολείται κατά κύριο λόγο με τη ζωή των πλούσιων και διάσημων, θα πρέπει επίσης να καταβάλει το ποσό των 100.000 ευρώ ως αποζημίωση στο πριγκιπικό ζεύγος.

#UPDATE French court dismisses appeal by editors of gossip magazine Closer, who were fined 45,000 euros ($53,000) for publishing pictures of Kate Middleton, Duchess of Cambridge, sunbathing topless in 2012 https://t.co/EPbRjTHFUq

— AFP news agency (@AFP) September 19, 2018