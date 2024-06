Τουλάχιστον 550 νεκροί από καύσωνα 51,8 βαθμών στο προσκύνημα στη Μέκκα

Tουλάχιστον 550 άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας της ακραίας ζέστης στη διάρκεια του Χατζ, του μεγάλου προσκυνήματος των μουσουλμάνων στη δυτική Σαουδική Αραβία.

Τα περισσότερα θύματα ήταν Αιγύπτιοι.

Το ετήσιο προσκύνημα, από την Παρασκευή ως την Κυριακή, έγινε φέτος κατακαλόκαιρο σε αυτή την περιοχή, όπου καταγράφονται θερμοκρασίες οι οποίες συγκαταλέγονται στις υψηλότερες στον πλανήτη: ο υδράργυρος έφθανε τους 51,8° Κελσίου στη Μέκκα, που χαρακτηρίζεται ο ιερότερος τόπος του ισλάμ.

Υπέκυψαν τουλάχιστον 323 προσκυνητές από την Αίγυπτο, στη μεγάλη πλειονότητά της εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, ενημέρωσαν δύο άραβες διπλωμάτες το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Όλοι πέθαναν εξαιτίας της ζέστης», με την εξαίρεση ενός που υπέκυψε αφού τραυματίστηκε όταν ποδοπατήθηκε από πλήθος, διευκρίνισε ο ένας από τους δύο,, λέγοντας επίσης ότι ο συνολικός αριθμός δόθηκε από νεκροτομείο σε νοσοκομείο της συνοικία Αλ Μουάισεμ της Μέκκας.

Σύμφωνα με τους διπλωμάτες, κάπου 550 πτώματα διακομίστηκαν στο νεκροτομείο στην Αλ Μουάισεμ, από τα μεγαλύτερα της ιερής πόλης.

At least 550 pilgrims lost their lives during the Hajj this year due to heat related issues, according to Arab diplomats.

The majority of the dead were Egyptians, with 323 succumbing primarily to heat-related illnesses.

