Το νέο εντυπωσιακό εξώφυλλο του Time για τον πρόεδρο Τραμπ

Με άλλο ένα πρωτότυπο εξώφυλλο, με βασικό πρωταγωνιστή τον αμερικανό πρόεδρο, θα κυκλοφορήσει το περιοδικό TIME στις 3 Σεπτεμβρίου.

Η κυκλοφορία έρχεται στη σκιά της ομολογίας ενοχής του δικηγόρου τού Τραμπ, Μάικλ Κόεν, για παραβίαση της νομοθεσίας περί προεκλογικών δαπανών, αλλά και της καταδίκης από δικαστήριο της Βιρτζίνια του πρώην επικεφαλής της καμπάνιας του αμερικανού προέδρου, Πολ Μάναφορτ.

Trump will hate this Time Magazine cover, so please don't share it https://t.co/6fu7anOPd2 — The Independent (@Independent) August 24, 2018

Συγκεκριμένα, στο εξώφυλλο του επόμενου τεύχους του περιοδικού, δια χειρός του καλλιτέχνη Τιμ Ο’ Μπράιεν, το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου έχει πλημμυρίσει ολοκληρωτικά από τις αποκαλύψεις, με τον πρόεδρο να παλεύει να επιπλεύσει και να μην πνιγεί «στα βαθιά», όπως αναφέρει ο λιτός τίτλος του εξωφύλλου.

«Ακόμα και σε μια προεδρία που σημαδεύτηκε από σουρεαλιστικές στιγμές, το σκηνικό ήταν συνταρακτικό», αναφέρει το περιοδικό, που δεν παραλείπει να υπενθυμίσει ότι οι αποκαλύψεις του Κόεν πως πλήρωσε δύο γυναίκες για να εξαγοράσει τη σιωπή τους -με στόχο να επηρεάσει τις αμερικανικές εκλογές- ήρθαν λίγη ώρα μετά την καταδίκη του πρώην υπεύθυνου για την καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ, Πολ Μάναφορτ, για οικονομικά εγκλήματα τα όποια διερευνώνται από τον ειδικό ανακριτή, Ρόμπερτ Μιούλερ.

Το συγκεκριμένο εξώφυλλο αποτελεί το τρίτο μέρος μίας «τριλογίας» του καλλιτέχνη -που δημιουργεί εξώφυλλα για το περιοδικό εδώ και περίπου 30 χρόνια- στην οποία πρωταγωνιστής δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Στο πρώτο «μέρος» της, η οποία δημοσιεύθηκε στις 27 Φεβρουαρίου του 2017 (το τεύχος Μαρτίου), ο νεοεκλεγείς τότε αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται καθιστός στο Οβάλ Γραφείο, αδιαφορώντας για την καταιγίδα που μαίνεται γύρω του.

Here’s the animated versions of the TIME Trump covers side-by-side pic.twitter.com/1i4XcECDlb — cloudform (@cloudform) August 23, 2018

Το περιοδικό είχε την ίδια θεματική στο εξώφυλλό του και στο τεύχος της 23ης Απριλίου του 2018, με αφορμή τις επιδρομές στην οικία και το γραφείο του Κόεν.

Αναφερόμενος στο συγκεκριμένο εξώφυλλο, ο καλλιτέχνης δήλωσε ότι πίστευε πως το επίπεδο του χάους που συνόδευσε την εκλογή Τραμπ «δεν θα κρατούσε».

Σε αυτό, πάντως, η καταιγίδα συνεχίζεται με την ίδια ένταση και ο αμερικανός πρόεδρος μοιάζει το ίδιο ατάραχος στο γραφείο του. Έπειτα από όλα αυτά, στο επερχόμενο τεύχος, πλέον το Οβάλ Γραφείο έχει καλυφθεί -κατά το ήμισυ- από το νερό της «χρόνιας» νεροποντής και έχει «πλημμυρίσει» από τα διάφορα προβλήματα που δυσχεραίνουν την προεδρική θητεία του Τραμπ, ο οποίος παλεύει με νύχια και με δόντια να σταθεί πάνω από το νερό και να μην «πνιγεί» από αυτά.