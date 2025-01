Ρωσία: Ο στρατός επιβεβαιώνει ουκρανική «αντεπίθεση» στο Κουρσκ

Ο ρωσικός στρατός επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε «μια αντεπίθεση» στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, όπου οι δυνάμεις του Κιέβου ελέγχουν ήδη εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα, έπειτα από επιχείρηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων τον Αύγουστο του 2024.

«Γύρω στις 09.00 τοπική ώρα (08.00 ώρα Ελλάδας), ο εχθρός εξαπέλυσε μια αντεπίθεση προκειμένου να ανακόψει την προώθηση των ρωσικών στρατευμάτων στη ζώνη του Κουρσκ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ρωσικός στρατός, σύμφωνα με τον οποίο «η ομάδα επίθεσης του ουκρανικού στρατού ηττήθηκε από το πυροβολικό και την πολεμική αεροπορία». «Η επιχείρηση καταστροφής των μονάδων των ουκρανικών δυνάμεων συνεχίζεται», προσέθεσε.

Ορισμένοι ρώσοι μπλόγκερ, οι οποίοι συχνά επικρίνουν τις αποτυχίες των στρατευμάτων της Μόσχας παρά το γεγονός ότι στηρίζουν τη ρωσική εισβολή, επισήμαναν ότι η τελευταία αυτή ουκρανική επίθεση έθεσε τις ρωσικές δυνάμεις σε αμυντική θέση.

«Παρά τη σφοδρή πίεση από τον εχθρό, οι μονάδες μας ηρωικά παραμένουν στις γραμμές τους», μετέδωσε το δίκτυο Operativnye Svodki.

Από την πλευρά του το κανάλι Mash στο Telegram, που πρόσκειται στις ρωσικές Αρχές, μετέδωσε ότι «οι άνδρες του ουκρανικού στρατού μετακινούνται σε μικρές ομάδες. Ο συνολικός αριθμός των στρατευμάτων τους ανέρχεται σε 2.000».

Οι ενημερώσεις από το ρωσικό υπουργείο Αμυνας και τους μπλόγκερ ανέφεραν ότι οι μάχες εκτυλίσσονται βόρεια ενός αυτοκινητόδρομου που ενώνει τη Σούτζα, κοντά στα σύνορα, με το Κουρσκ, την περιφερειακή πρωτεύουσα.

