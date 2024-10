Ο Μπλίνκεν πιέζει τον Νετανιάχου για εκεχειρία στη Γάζα

Να αξιοποιήσει την εξόντωση του ηγέτη της Χαμάς για να επιδιώξει μια συμφωνία εκεχειρίας και απελευθέρωσης ομήρων προέτρεψε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν κατά τη συνάντηση που είχαν οι δύο άνδρες την Τρίτη στην Ιερουσαλήμ. Παράλληλα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας πίεσε τον ισραηλινό πρωθυπουργό να επιτρέψει την αποστολή περισσότερης βοήθειας στη Γάζα.

Ο Μπλίνκεν «υπογράμμισε την ανάγκη να κεφαλαιοποιηθεί η ισραηλινή επιτυχία» της εξουδετέρωσης του Γιάχια Σινουάρ στην κατεύθυνση της «απελευθέρωσης όλων των ομήρων και του τερματισμού της σύγκρουσης στη Γάζα με τρόπο που να παρέχει διαρκή ασφάλεια τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Παλαιστίνιους», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάθιου Μίλερ, μετά τη συνάντηση.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών «συζήτησε επίσης τη σημασία χάραξης μιας νέας πορείας μετά τη σύγκρουση, η οποία θα επιτρέπει στους Παλαιστίνιους να ξαναχτίσουν τις ζωές τους και θα παρέχει διακυβέρνηση, ασφάλεια και ανασυγκρότηση για τη Γάζα», σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Τέλος, ο Μπλίνκεν και ο Νετανιάχου συζήτησαν «για τον Λίβανο και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την επίτευξη διπλωματικής λύσης» και σε αυτό το μέτωπο αλλά και για την «ανάγκη αποτροπής περαιτέρω επιθετικότητας από το Ιράν και τους δορυφόρους του στην περιοχή».

Today @IsraeliPM Netanyahu and I talked about the importance of seizing this opportunity to end the conflict in Gaza, return all hostages, and chart a path to lasting peace and security for Israelis and Palestinians alike. pic.twitter.com/FVaJYdtg8P

